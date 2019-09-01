Лоб у лоб: під Тернополем сталася жахлива смертельна ДТП. Фото 18+

У Тернопільській області в неділю, 1 вересня, відбулася ДТП із двома легковими автомобілями. В результаті загинули двоє, ще чотири людини постраждали.
Інцидент стався поблизу села Трибухівці в Бучацькому районі близько 18:00, повідомляє Telegram-канал "Підслухано на Тернопільщіні".
Попередньо, водій Opel здійснював обгін, не переконавшись у безпеці маневру. Він врізався в авто, яке їхало на зустріч.
"Сам водій-винуватець обійшовся умовно подряпинами на голові", – сказано в повідомленні. За інформацією ЗМІ, загиблі є жителями Львова.
Фото з місця ДТП
Telegram-канал "Підслухано на Тернопільщіні"
Фото з місця ДТП
Telegram-канал "Підслухано на Тернопільщіні"
Фото з місця ДТП
Telegram-канал "Підслухано на Тернопільщіні"
Фото з місця ДТП
Telegram-канал "Підслухано на Тернопільщіні"
Фото з місця ДТП
Telegram-канал "Підслухано на Тернопільщіні"
Фото з місця ДТП
Telegram-канал "Підслухано на Тернопільщіні"
Фото з місця ДТП
Telegram-канал "Підслухано на Тернопільщіні"
Фото з місця ДТП
Telegram-канал "Підслухано на Тернопільщіні"
Фото з місця ДТП
Telegram-канал "Підслухано на Тернопільщіні"
Фото з місця ДТП
Telegram-канал "Підслухано на Тернопільщіні"
Скріншот
Як писав OBOZREVATEL, напередодні на Слобожанському проспекті в Дніпрі зіткнулися маршрутка №244 та автомобіль "Fiat".
У результаті ДТП постраждали чоловік і жінка – пасажири таксі. Їх госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.
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