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Лоб у лоб: під Тернополем сталася жахлива смертельна ДТП. Фото 18+

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У Тернопільській області в неділю, 1 вересня, відбулася ДТП із двома легковими автомобілями. В результаті загинули двоє, ще чотири людини постраждали.

Інцидент стався поблизу села Трибухівці в Бучацькому районі близько 18:00, повідомляє Telegram-канал "Підслухано на Тернопільщіні".

Попередньо, водій Opel здійснював обгін, не переконавшись у безпеці маневру. Він врізався в авто, яке їхало на зустріч.

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"Сам водій-винуватець обійшовся умовно подряпинами на голові", – сказано в повідомленні. За інформацією ЗМІ, загиблі є жителями Львова.

Фото з місця ДТП

Фото з місця ДТП

Telegram-канал "Підслухано на Тернопільщіні"

Фото з місця ДТП

Фото з місця ДТП

Telegram-канал "Підслухано на Тернопільщіні"

Фото з місця ДТП

Фото з місця ДТП

Telegram-канал "Підслухано на Тернопільщіні"

Фото з місця ДТП

Фото з місця ДТП

Telegram-канал "Підслухано на Тернопільщіні"

Фото з місця ДТП

Фото з місця ДТП

Telegram-канал "Підслухано на Тернопільщіні"

Фото з місця ДТП

Фото з місця ДТП

Telegram-канал "Підслухано на Тернопільщіні"

Фото з місця ДТП

Фото з місця ДТП

Telegram-канал "Підслухано на Тернопільщіні"

Фото з місця ДТП

Фото з місця ДТП

Telegram-канал "Підслухано на Тернопільщіні"

Фото з місця ДТП

Фото з місця ДТП

Telegram-канал "Підслухано на Тернопільщіні"

Фото з місця ДТП

Фото з місця ДТП

Telegram-канал "Підслухано на Тернопільщіні"

Лоб у лоб: під Тернополем сталася жахлива смертельна ДТП. Фото 18+

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, напередодні на Слобожанському проспекті в Дніпрі зіткнулися маршрутка №244 та автомобіль "Fiat".

У результаті ДТП постраждали чоловік і жінка – пасажири таксі. Їх госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

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Місце
Україна Тернопіль
Теги
ДТП смерть фотографии
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