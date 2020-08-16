"ЛНР" звинуватила ЗСУ в зриві перемир'я: терористи повідомили про вбитого

Війська Росії звинуватили ЗСУ в зриві перемир'я на Донбасі.

Російські терористи "ЛНР" звинуватили Збройні сили України в снайперському обстрілі, в результаті якого нібито загинув один "військовий".

Таку інформацію 15 серпня розповсюдило "представництво Луганської народної республіки" в Спільному центрі з контролю і координації режиму припинення вогню. Штаб ООС на сторінці у Facebook повідомляв, що в районах відповідальності бойових бригад ЗСУ порушень із боку супротивника не було зафіксовано, а на всіх ділянках фронту "спостерігалася тиша".

Підкреслювалося, що українські воїни дотримуються повного та всеосяжного режиму припинення вогню.

Бойовики стверджують, що снайпер нібито відкрив прицільний вогонь по позиції в районі населеного пункту Логвинове о 19:30.

Так зване представництво "ЛНР" у СЦКК заявило, що очікує від Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ "належної реакції".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в зоні ООС спіймали найманця "Козачої Національної Гвардії" та "ЛНР", який обстрілював українських військових.

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