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8 лютого • оновлено в 07:49
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Серйозні втрати! В "ЛНР" зробили екстрену заяву про бій із ЗСУ

35.7т
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У "ЛНР" стверджують, що в п'ятницю, 7 лютого, ЗСУ нібито відкрили вогонь по терористах на Донбасі в районі населеного пункту Золоте-5, звідки раніше були відведені війська.

В екстреному повідомленні пресслужби "Народної міліції Луганської народної республіки" заявляється, що в результаті 4 бойовики убиті, ще 4 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Пропагандисти звинуватили в обстрілі 93-тю окрему механізовану бригаду ЗСУ. Військовослужбовці нібито використовували артилерійські системи калібром 122-мм.

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У відповідь, як стверджують "ЛНРівці", вони знищили український БЛА, за допомогою якого велося коригування вогню.

У "ЛНР" заявили про обстріл ЗСУ і ліквідацію 4 терористів

У "ЛНР" заявили про обстріл ЗСУ і ліквідацію 4 терористів

ZN.ua

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно російські найманці цинічно обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, вкотре прикрившись мирним населенням.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Російсько-український конфлікт Відведення військ на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна Луганськ
Теги
Збройні сили України Новини ЛНР Новини Донбасу Донбас
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Воловик Юрий
Воловик Юрий
В срало Украине , вот недавно был юбилей освобождения Грозного от "русских освободителей" . так ты посмотри там цикл фотографий "Грозный освобождённый" и сравни Грозный с Донецком , а потом будешь говорить об Украинских обстрелах .
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. Талисман
. Талисман
Слава, ВСУ! Молодцы ребята! Если ВСУ, дать команду фас! То до Ростова дойдут за 2 дня!
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Bruse Colin
Bruse Colin
Моньки- печеньки в кокошниках как истинные питары ипут друг друга и потом отсасывают чтобы в ж о п у не кончать
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. Талисман
. Талисман
Bruse Colin, У них сезон случки!
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Белый господин
Белый господин
тимчук нина, это диванный боец хо.хл0стана. И да, там такие. Вы и сама такая же.
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