Серйозні втрати! В "ЛНР" зробили екстрену заяву про бій із ЗСУ

У "ЛНР" стверджують, що в п'ятницю, 7 лютого, ЗСУ нібито відкрили вогонь по терористах на Донбасі в районі населеного пункту Золоте-5, звідки раніше були відведені війська.

В екстреному повідомленні пресслужби "Народної міліції Луганської народної республіки" заявляється, що в результаті 4 бойовики убиті, ще 4 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Пропагандисти звинуватили в обстрілі 93-тю окрему механізовану бригаду ЗСУ. Військовослужбовці нібито використовували артилерійські системи калібром 122-мм.

У відповідь, як стверджують "ЛНРівці", вони знищили український БЛА, за допомогою якого велося коригування вогню.

У "ЛНР" заявили про обстріл ЗСУ і ліквідацію 4 терористів ZN.ua

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно російські найманці цинічно обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, вкотре прикрившись мирним населенням.

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