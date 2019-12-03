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4 грудня • оновлено в 01:44
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/ Розслідування

Маскувалися під СЦКК: "ЛНР" захопила українську частину моста на Донбасі

5.2т
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Терористи "Луганської народної республіки" під виглядом делегації Спільного центру координації та контролю проникли на підконтрольну Києву частину моста в Станиці Луганській на Донбасі і встановили там свої порядки.

Про це йдеться в матеріалі BBC News Ukraine (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що ще влітку "ЛНР" фактично пересунула лінію розмежування приблизно на 100 метрів.

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"ЛНР" пересунула лінію розмежування

"ЛНР" пересунула лінію розмежування

Скріншот

У листопаді людей у камуфляжі російського зразка і синіх касках "СЦКК" побачили і біля відкритої президентом Володимиром Зеленським нової ділянки моста.

Місцеві жителі розповіли, що терористи ходять без зброї, але постійно роблять їм зауваження і доповідають про обстановку в рацію. Чоловіки не раз вимагали у тих, хто перетинав міст, документи, забороняли зйомку і при цьому самі записували те, що відбувається на українському боці.

В українській частині СЦКК присутність "ЛНРівців" на мосту, ще й у російській уніформі і з касками, назвали провокацією.

"Спочатку всі стояли по різні береги річки. Однак кілька місяців тому, десь після початку розведення, вони перейшли. З їхнього боку це відкрита провокація", – наголосив пресофіцер СЦКК.

За його словами, українська сторона зверталася до Моніторингової місії ОБСЄ з тим, щоб вона вплинула на ситуацію, однак представники так званої "СЦКК від ЛНР" все одно залишаються на мосту як цивільні особи.

"ЛНР" захопила українську частину моста в Станиці Луганській

"ЛНР" захопила українську частину моста в Станиці Луганській

BBC News Ukraine

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Терористи вивісили на мосту прапори "ЛНР", незважаючи на те, що ремонт вела українська сторона.

  • Президент України Володимир Зеленський зажадав негайно прибрати з моста в Станиці Луганській символіку терористичної республіки "ЛНР".

  • Прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель опублікувала в соціальній мережі фото ремонту моста в Станиці Луганській з прапорами терористичної "ЛНР" і розлютила мережу.

  • Після відкриття моста Зеленським терористів спіймали на новій провокації з прапорами.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Донбас Новини Донбасу
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Мир Миру
Мир Миру
Збудували новий пішохідний (добре, що не автомобільний) міст для місцевого населення - це добра справа. Але набігли поки що поодинокі (але поліція вже залякана, мабуть) озброєні гопники-халявщики і змушують зробити ще краще: замінувати підходи до мосту і організувати безкоштовне човнове перевезення.
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
а -да...сначала была лавочка...)))
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
" ...захватила украинскую часть моста : ...проникли на подконтрольную Киеву часть моста в Станице Луганской на Донбассе и установили там свои порядки.....тер ро ри сты ходят без оружия" Захват был ужасный!
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