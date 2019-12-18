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18 грудня • оновлено в 17:20
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"ЛНР" зазіхнула на всю Луганську область: ухвалено "документ"

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У середу, 18 грудня, у терористичній "Луганській народній республіці" "парламент" ухвалив закон, яким "державний кордон" встановили у межах всієї Луганської області.

Про це повідомляють ресурси сепаратистів. "38 за. Одноголосно", – сказав "голова Народної ради ЛНР" Денис Мірошниченко після голосування "депутатів".

Відповідно до твердження терористів, охорона уздовж лінії розмежування буде здійснюватися "Народною міліцією".

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"ЛНР" зазіхнула на всю Луганську область

"ЛНР" зазіхнула на всю Луганську область

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці листопада в "ДНР" також встановили нові кордони "республіки". Тепер вона нібито обмежується Донецькою областю. Відповідне рішення ухвалив так званий "парламент ДНР" і навіть намалював міфічну "карту" нових територій.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ЛНР
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Комментарии на сайте не модерированы
sadyk alex
sadyk alex
когда за спинои стоит сила,то можно наглеть и беспредельничать...но это путь в никуда.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
украинци! када парад ВСУ в Луганске?
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Усраине снова зажали яйца в тиски.
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