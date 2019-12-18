"ЛНР" зазіхнула на всю Луганську область: ухвалено "документ"

У середу, 18 грудня, у терористичній "Луганській народній республіці" "парламент" ухвалив закон, яким "державний кордон" встановили у межах всієї Луганської області.

Про це повідомляють ресурси сепаратистів. "38 за. Одноголосно", – сказав "голова Народної ради ЛНР" Денис Мірошниченко після голосування "депутатів".

Відповідно до твердження терористів, охорона уздовж лінії розмежування буде здійснюватися "Народною міліцією".

"ЛНР" зазіхнула на всю Луганську область

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці листопада в "ДНР" також встановили нові кордони "республіки". Тепер вона нібито обмежується Донецькою областю. Відповідне рішення ухвалив так званий "парламент ДНР" і навіть намалював міфічну "карту" нових територій.

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