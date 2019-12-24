"ЛНР" вимре!" Терористи забили на сполох через смертельну епідемію

Російські терористи "ЛНР" заявили про різке зростання кількості хворих на СНІД, алкоголізм і наркоманію на тимчасово окупованій території.

Вони підрахували, що збереження такої тенденції призведе до того, що через кілька десятиліть їх псевдореспубліка повністю вимре. Скріншот повідомлення окупантів на одному з їхніх пабліків опублікував на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

У зведенні терористів відзначається, що поширеність ВІЛ-інфекції за підсумками 2019 року склала 715,8 на 100 тис. населення. Крім того зросли показники первинної захворюваності в наркологічній групі: по алкоголізму – на 16,7%, по наркоманії – на 11,5%, алкогольних психозах – 13,6%.

Епідемія СНІДу в "ЛНР"

"У 2019 чисельність постійного населення скоротилася майже на 30 тис. осіб. "Республіка" через 10 років втратить 300 тис. осіб, а через 75 років – все населення", – забили на сполох окупанти.

У свою чергу Штефан уточнив, що оприлюднена статистика військових злочинців насправді навіть трохи краща, ніж насправді. "У "дирляндії" підрахували хворих на ВІЛ, нарко- та алкозалежних. Зрозуміло, що дані цифри вони ще й трохи зменшили, поліпшивши картину, але підсумок – фейкова "репаблік" зникне через 75 років за їхніми ж словами. Але вангую, що буде набагато раніше", – потролив окупантів захисник України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у лавах російських терористів "ДНР" почалася епідемія небезпечної інфекційної хвороби – зафіксовані масові випадки зараження туберкульозом.

А в кінці жовтня на Донбасі був зафіксований масовий випадок захворювання на СНІД серед терористів "ДНР". Інцидент трапився в 11-му окремому мотострілковому полку "Восток" 1-го армійського корпусу Російської Федерації.

Також стало відомо, що лави російських окупантів на Донбасі дедалі частіше стали поповнювати найманці із судимостями, наркотичною та алкогольною залежністю.

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