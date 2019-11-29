Головна Новини
30 листопада • оновлено в 11:20
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Візит Зеленського не допоміг? "ЛНР" продовжила провокацію на мосту: свіжі фото

8.7т
Читати матеріал російською

На відремонтованому мосту біля Станиці Луганської на Донбасі, який відкрив президент Володимир Зеленський, помітили, що з боку окупантів усе ще висять прапори терористичної "Луганської народної республіки".

Підтверджувальний знімок опублікував у Facebook журналіст Віктор Біщук (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Це фото зроблено півтори години тому в Станиці Луганській на тому знаменитому вже мосту, відбудованому Україною, щоб "та сторона" мала можливість швидше і легше пересуватися", – написав він.

Новини
"Ваш прапор убивав людей!" Терорист "ЛНР" зробив цинічну заяву про Україну

"ЛНР" повісила прапори на мосту – фото, зроблене в жовтні

"ЛНР" повісила прапори на мосту – фото, зроблене в жовтні

Тиждень

"Прапори "ЛНР" на тому боці всім видно? Це відповідь на питання про взаєморозуміння, реінтеграцію і все таке. З огляду на "закон", який типу ухвалили сьогодні в "ДНР"завтра такі прапори висітимуть по всьому Донбасу", – обурився журналіст.

"ЛНР" продовжила провокацію з прапорами на мосту

"ЛНР" продовжила провокацію з прапорами на мосту

Facebook Віктора Біщук

Йдеться про "закон", згідно з яким "ДНР" захотіла позначити свої межі всією Донецькою областю.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Терористи вивісили на мосту прапори "ЛНР", незважаючи на те, що ремонт вела українська сторона.

  • Президент України Володимир Зеленський зажадав негайно прибрати з моста в Станиці Луганській символіку терористичної республіки "ЛНР".

  • Прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель опублікувала в соціальній мережі фото ремонту моста в Станиці Луганській із прапорами терористичної "ЛНР" і розлютила мережу.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
34
180
Смішно
7
Цікаво
14
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Голдобин Алексей
Голдобин Алексей
Россия даже с дизайном флага не заморачивались перекрасили одну полоску.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
да может орки ононируют на ниго
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Федоров Федор
Федоров Федор
А что там должно висеть? Лик Штепана Б., на который идущие должны молиться. Или прапор, под которым их поливали из артиллерии и авиации?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги