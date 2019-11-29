Візит Зеленського не допоміг? "ЛНР" продовжила провокацію на мосту: свіжі фото

На відремонтованому мосту біля Станиці Луганської на Донбасі, який відкрив президент Володимир Зеленський, помітили, що з боку окупантів усе ще висять прапори терористичної "Луганської народної республіки".

Підтверджувальний знімок опублікував у Facebook журналіст Віктор Біщук (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Це фото зроблено півтори години тому в Станиці Луганській на тому знаменитому вже мосту, відбудованому Україною, щоб "та сторона" мала можливість швидше і легше пересуватися", – написав він.

"ЛНР" повісила прапори на мосту – фото, зроблене в жовтні Тиждень

"Прапори "ЛНР" на тому боці всім видно? Це відповідь на питання про взаєморозуміння, реінтеграцію і все таке. З огляду на "закон", який типу ухвалили сьогодні в "ДНР" – завтра такі прапори висітимуть по всьому Донбасу", – обурився журналіст.

"ЛНР" продовжила провокацію з прапорами на мосту Facebook Віктора Біщук

Йдеться про "закон", згідно з яким "ДНР" захотіла позначити свої межі всією Донецькою областю.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Терористи вивісили на мосту прапори "ЛНР", незважаючи на те, що ремонт вела українська сторона.

Президент України Володимир Зеленський зажадав негайно прибрати з моста в Станиці Луганській символіку терористичної республіки "ЛНР".

Прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель опублікувала в соціальній мережі фото ремонту моста в Станиці Луганській із прапорами терористичної "ЛНР" і розлютила мережу.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!