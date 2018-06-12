"ЛНР" привидівся переодягнений спецназ ЗСУ в формах "ихтамнетов"

Представник терористів "ЛНР" на Донбасі Андрій Марочко заявив, ніби у лінії зіткнення було помічено українських силовиків у військовій формі російського зразка.

За його словами, підрозділ нібито прибув до населеного пункту Щастя на вихідних. Про це повідомляє РІА "Новости".

Крім того, Марочко поскаржився, що українські військові стягують техніку. Він зазначив, що 11 червня в районі Сєвєродонецька 53-тя окрема механізована бригада нібито отримала ракетно-артилерійське озброєння. А біля села Гречишин чергують в лісі патрулі.

Терорист попросив представників моніторингової місії ОБСЄ активізувати повітряне спостереження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 червня бійці ООС ліквідували терористів на Донбасі.