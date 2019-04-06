В "ЛНР" заговорили про зміну ватажка: хто замість Пасічника

Ватажок терористів так званої Луганської народної республіки Леонід Пасічник найближчим часом може покинути свій "пост".

Замість нього російські куратори мають намір поставити "главу адміністрації" окупованого Луганська Ольгу Бас, повідомив у Twitter блогер "ЛНР Коливаново-Бджоларія".

За його словами, зміна "керівництва" так званої ЛНР може статися вже в травні.

До російського вторгнення в Україну Бас працювала в Апеляційному суді Луганської області. Пізніше вона перейшла на бік агресора і піднялася від поста слідчого до "глави адміністрації ЛНР" після відставки Ігоря Плотницького.

"Льоня йде після травневих свят, замість себе хоче поставити Ольгу Бас, колишню суддю Апеляційного суду Луганської області, потім слідчий "МГБ ЛНР", потім глава адміністрації Льоні", – резюмував блогер.

Леонід Пасічник

Ольга Бас

Нова хвиля чуток в ЛНР: Льоня йде після травневих свят, замість себе хоче поставити Ольгу Бас, колишню суддю Апеляційного суду Луг області, потім слідчий МГБ ЛНР, потім глава адміністрації Льоні. pic.twitter.com/NQLtWOmH1J - ЛНР (Коливано-Бджоларія) (@fake_LNR) 5 квітня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Пасічник був обраний главою "ЛНР" на псевдовиборах, проведених терористами в листопаді 2018 року.

У Службі безпеки України заявили, що результати псевдовиборів стали відомі ще до їх початку.

Ватажок "ЛНР" Пасічник нібито пропав з суспільного життя "республіки" через від'їзд до Росії, де йому провели операцію на серці.

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