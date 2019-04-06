|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

В "ЛНР" заговорили про зміну ватажка: хто замість Пасічника

2.8тЧитати матеріал російською

Ватажок терористів так званої Луганської народної республіки Леонід Пасічник найближчим часом може покинути свій "пост".

Замість нього російські куратори мають намір поставити "главу адміністрації" окупованого Луганська Ольгу Бас, повідомив у Twitter блогер "ЛНР Коливаново-Бджоларія".

За його словами, зміна "керівництва" так званої ЛНР може статися вже в травні.

Новини
Україна віддала ''ДНР'' і ''ЛНР'' 80 млрд: що трапилося

До російського вторгнення в Україну Бас працювала в Апеляційному суді Луганської області. Пізніше вона перейшла на бік агресора і піднялася від поста слідчого до "глави адміністрації ЛНР" після відставки Ігоря Плотницького.

"Льоня йде після травневих свят, замість себе хоче поставити Ольгу Бас, колишню суддю Апеляційного суду Луганської області, потім слідчий "МГБ ЛНР", потім глава адміністрації Льоні", – резюмував блогер.

Леонід Пасічник

Леонід Пасічник

Ольга Бас

Ольга Бас

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
УкраїнаЛуганськ
Тег
Новини ЛНР
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
8
9
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
А морда у нее ,прям -Новасоссия
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Федоров Федор
Федоров Федор
ДЯЧОК СТЬОПА, не то,что у красавицы Луценихи,истиной хохлухи)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки