"ЛНР" хоче в Україну: ватажок терористів назвав "умову" повернення

Терористи так званої ЛНР готові "залишитися в складі України", якщо будуть виконані мінські угоди.
Про це заявив в інтерв'ю РІА Новости один з ватажків "ЛНР" Владислав Дейнего.
За його словами, "Україна повністю скидає з рахунків Донбас", а Києву "потрібна тільки територія".
Однак, каже Дейнего, "якщо Україна знайде в собі сили змінити радикально на 180 градусів свій вектор і йти по шляху реалізації мінських угод, в таких обставинах можливі варіанти розвитку ситуації щодо відновлення відносин".
При цьому Дейнего уточнив, що мова йде, перш за все, про "договірних відносинах з Києвом".
"Тобто знову-таки мова йде про набуття певної міри самостійності у відносинах з державою, в складі якого ми залишаємося, але як самостійний суб'єкт, що входить до цієї держави", - пояснив Дейнего.
Також він додав, що мова йде про федеративний чи конфедеративном устрій держави.
"Тобто самостійність наша прописана в Комплексі заходів (щодо реалізації мінських угод. - Ред.), ми її задекларували, і вона закріплена. Виходить, що самостійність в нашому випадку неминуча при будь-якому розвитку подій", - заявив Дейнего.
Нагадаємо, раніше інший ватажок терористів назвав зухвале умова повернення "ЛНР" до складу України .
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