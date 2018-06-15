"ЛНР" хоче в Україну: ватажок терористів назвав "умову" повернення

Терористи так званої ЛНР готові "залишитися в складі України", якщо будуть виконані мінські угоди.

Про це заявив в інтерв'ю РІА Новости один з ватажків "ЛНР" Владислав Дейнего.

За його словами, "Україна повністю скидає з рахунків Донбас", а Києву "потрібна тільки територія".

Однак, каже Дейнего, "якщо Україна знайде в собі сили змінити радикально на 180 градусів свій вектор і йти по шляху реалізації мінських угод, в таких обставинах можливі варіанти розвитку ситуації щодо відновлення відносин".

При цьому Дейнего уточнив, що мова йде, перш за все, про "договірних відносинах з Києвом".

"Тобто знову-таки мова йде про набуття певної міри самостійності у відносинах з державою, в складі якого ми залишаємося, але як самостійний суб'єкт, що входить до цієї держави", - пояснив Дейнего.

Також він додав, що мова йде про федеративний чи конфедеративном устрій держави.

"Тобто самостійність наша прописана в Комплексі заходів (щодо реалізації мінських угод. - Ред.), ми її задекларували, і вона закріплена. Виходить, що самостійність в нашому випадку неминуча при будь-якому розвитку подій", - заявив Дейнего.

Нагадаємо, раніше інший ватажок терористів назвав зухвале умова повернення "ЛНР" до складу України .