"Лізе головою в петлю": Джемілєв назвав авантюри Путіна благом

Окупація нових територій путінським режимом Росії – позитивне явище.

"Дай бог, щоб Путін це зробив, тому що це ще більше наблизить крах Російської Федерації. Він сам лізе головою в петлю. Чим більше дурниць буде робити Росія, тим швидше буде розв'язка", – заявив OBOZREVATEL лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв.

Так нардеп відповів на запитання про те, чи може президент РФ з метою вирішення "проблеми 2024", продовження терміну свого перебування у владі, організувати нову авантюру з окупації території іншої держави.

Володимир Путін, Валерій Герасимов, Сергій Шойгу Офіційний сайт президента Росії

В контексті анексії Криму Джемілєв зауважив: "Я думаю, будь-який новий президент Росії, навіть якщо він буде гірший за Путіна, буде змушений повертатися до цього питання, якщо він думає про благо своєї держави".

У той же час політик переконаний: "Путін вже нічого зробити не може, тому що він винуватець цього злочину. Він не може сказати: "Я був неправий". Це означає притягнення його до кримінальної відповідальності. Він буде до останнього триматися за владу".

Головна причина бажання Путіна вічно залишатися в кріслі глави держави полягає в тому, що він побоюється за свою безпеку, – сказав Джемілєв. "У нього іншого виходу немає. Щойно він піде з влади, він одразу ж сяде на лаву підсудних. Може, у нього не будуть питати: "Навіщо ти Крим взяв, навіщо ти на Донбас поліз?" У нього є й інші речі".

Як писав OBOZREVATEL, раніше Мустафа Джемілєв заявив: соцопитуванням, які проводяться в Росії, не слід довіряти, навіть якщо вони демонструють падіння довіри до політики Путіна. Головна ознака того, що Росія повертається в міжнародне правове поле, полягає в іншому.

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