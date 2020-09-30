Літаки-довгожителі можуть налякати тільки людину, далеку від авіації, – експерт

У всьому світі "термін дії" літаків продовжують завдяки регламентним роботам і модернізації. Тому спочатку необхідно встановити причини авіакатастрофи 43-річного Ан-26 під Чугуєвом, а потім уже робити висновки.

Таку думку в розмові з OBOZREVATEL висловив Олег Катков, експерт-оглядач Defense Express. Він уважає, що "вік" літака може легко налякати тільки людину, далеку від авіації.

"Адже йдеться не про цілком відчутні та зрозумілі 5-10 років, а про десятки або навіть пів століття. І 43 роки для Ан-26Ш, що розбився під Чугуєвом, хоч і можна назвати досить значним, але далеко не фатальним віком", – вважає авіаексперт.

Він навів як приклад американські стратегічні бомбардувальники B-52 Stratofortress, які віднедавна здійснюють регулярні польоти в небі над Україною.

І найбільш "молодому" з них 58 років – вік вельми поважний навіть для людини, не кажучи вже про 120-тонного літака.

Так само довго експлуатуються й літаки транспортної авіації, до яких належить і Ан-26. За словами Каткова, один із найпоширеніших у світі "транспортників" C-130 Hercules літає вже 66 років.

Як розповів експерт, "транспортники" навіть після того, як їх списали з армії, часто купують приватні авіакомпанії.

"Один із перших випущених C-130 Hercules, із бортовим номером N130SA, продовжує літати над США – незважаючи на те, що літак було випущено в 1957 році", – розповів Катков.

Він додав, що таке "довге життя" літаків досягається регулярними регламентними ремонтами, заміною двигунів, елементів фюзеляжу, електроніки, які проводяться за досить жорсткими вимогами на авіаремонтних заводах.

"Повідомлялося, що Ан-26Ш, який зазнав катастрофи, мав наліт у 5985 годин із гарантованих 20 000, ремонт проходив у 1996 році, а наступний капітальний мав відбутися у 2022-му. Двигуни літака мали відправитися на ремонт у жовтні 2020-го і в червні 2021 року. Але навіть у цьому випадку термін експлуатації дається із "зазором". І, за попередньою версією, у літака відмовив лівий, новіший двигун", – додав авіаексперт.

Однак, уважає Катков, причини авіакатастрофи ще необхідно встановити, а до цього робити будь-які висновки – не дозволено.

"Ба більше, незалежно від них необхідно розуміти, що питання поновлення авіації Збройних сил України щороку стає актуальнішим. Адже основна маса наших бойових літаків – спадок СРСР – перебувають у строю вже десятки років і будь-який, навіть найякісніший, ремонт, не зробить із них нові машини", – переконаний експерт-оглядач Defense Express.

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