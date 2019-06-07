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/Розслідування

Літак Зеленського повернувся із Грузії: що відомо

3.2тЧитати матеріал російською

У ніч на п'ятницю, 7 червня, борт №1 президента Володимира Зеленського доправив із Грузії в Україну 10 дітей українки Юлії Сусляк, яка намагалася їх вивезти до окупованої Абхазії.

Як повідомила прес-служба Адміністрації президента, їх супроводжував уповноважений глави держави з прав дитини Микола Кулеба.

За його словами, основною перешкодою для повернення була підозра у тому, що батьки дітей мають намір їх продати, вони тривалий час перебували у переїздах територією Грузії та Росії, тому їм необхідна тривала реабілітація.

Микола Кулеба

Микола Кулеба

прес-служба АП

Діти Юлії Сусляк

Діти Юлії Сусляк

прес-служба АП

Діти Юлії Сусляк

Діти Юлії Сусляк

прес-служба АП

Діти Юлії Сусляк

Діти Юлії Сусляк

прес-служба АП

Діти Юлії Сусляк

Діти Юлії Сусляк

прес-служба АП

"Треба з'ясувати, за яких обставин вони перебували з мамою без належного супроводу. Бо з Росії, де вони прохали притулку, їх попросили виїхати. Треба багато чого з'ясувати і на території України, і на території Грузії", — додав Кулеба.

Органи опіки займуться питаннями влаштування дітей відразу після їхнього повернення додому, на рідну Хмельниччину вони вирушать уже 7 червня.

Юлія Сусляк із дітьми

Юлія Сусляк із дітьми

скріншот відео

Новини
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Діти перебували у місцевих прийомних сім'ях та соціальних установах Грузії, а їхня мати Юлія Сусляк — під вартою. Юлію та її чоловіка Юрія підозрюють у торгівлі дітьми.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Сусляк затримали на грузинському кордоні, коли вона з десятьма дітьми, семеро з яких народилися протягом одного року від сурогатних матерів, хотіла поїхати до окупованої РФ Абхазії.

  • У 2018 році вся сім'я переїхала з України до РФ через проблеми з бізнесом глави сім'ї. Там Сусляки прожили близько року, потім були змушені виїхати, ймовірно, через порушення міграційного режиму.

  • Першим поїхав Юрій — через Сочі, порушивши грузинський закон про окуповані території, за що йому у Грузії загрожує покарання у вигляді чотирьох років в'язниці.

  • Юлія з дітьми вирушила з Москви у Тбілісі, а далі — у Зугдіді, неподалік від кордону з Абхазією. На окуповану територію сім'я так і не потрапила, за наявності всіх дозволів на виїзд. 25 квітня Юлію заарештували за підозрою у торгівлі дітьми.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Червоносенко Венцеслав
Червоносенко Венцеслав
а чого это зелупа бортом №1 летает? он же его собирался продать... летал бы чартером... гнидо
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