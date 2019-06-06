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Літак Зеленського екстрено вилітає до Грузії: що трапилося

18.4тЧитати матеріал російською

У четвер, 6 червня, президентський борт №1 вилітає до Грузії, щоб забрати в Україну дітей українки Юлії Сусляк, яка намагалася їх вивезти в окуповану Абхазію.

Напередодні українською делегацією на чолі з дитячим омбудсменом Миколою Кулебою було досягнуто попередніх домовленостей із прокуратурою і міністерствами Грузії, передає ТСН.

Діти повинні прилетіти до України 6 червня ввечері.

Літак Зеленського екстрено вилітає до Грузії: що трапилося

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сусляк заарештували на грузинському кордоні, коли вона намагалася виїхати до Абхазії разом із 10 дітьми. Підозру викликало те, що семеро з них були народжені протягом року. У сім'ї пояснюють — хотіли мати багато дітей, але через проблеми зі здоров'ям матері, якій після народження трьох старших, поставили діагноз безпліддя, довелося звернутися до послуг сурогатних мам.

Але, за версією грузинської сторони, українка цих дітей купила в Україні, а у невизнану республіку Абхазію везла на продаж.

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Україна
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Birxoff Oliver
Birxoff Oliver
дети должны быть счастливы, свиньи да?,а вы суки сколько убили на Донбассе?
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
а зачем самолет президента?? Идиотизм...)))Пиар...Отправьте омбудсменшу...и 3 человека в помощь..рейсовым самолетом..
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Иван Васильевич
Иван Васильевич
Заодно упакуйте в багаж Саакашвили, чтобы два раза не мотаться. В Тбилиси его давно дожидаются прокуроры, суд и срок на 9 лет.
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