Літак Зеленського екстрено вилітає до Грузії: що трапилося

У четвер, 6 червня, президентський борт №1 вилітає до Грузії, щоб забрати в Україну дітей українки Юлії Сусляк, яка намагалася їх вивезти в окуповану Абхазію.

Напередодні українською делегацією на чолі з дитячим омбудсменом Миколою Кулебою було досягнуто попередніх домовленостей із прокуратурою і міністерствами Грузії, передає ТСН.

Діти повинні прилетіти до України 6 червня ввечері.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сусляк заарештували на грузинському кордоні, коли вона намагалася виїхати до Абхазії разом із 10 дітьми. Підозру викликало те, що семеро з них були народжені протягом року. У сім'ї пояснюють — хотіли мати багато дітей, але через проблеми зі здоров'ям матері, якій після народження трьох старших, поставили діагноз безпліддя, довелося звернутися до послуг сурогатних мам.

Але, за версією грузинської сторони, українка цих дітей купила в Україні, а у невизнану республіку Абхазію везла на продаж.

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