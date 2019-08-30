Літак із Сенцовим і Сущенком приземлився на військовому аеродромі — джерело

Українці Олег Сенцов і Роман Сущенко, а також інші в'язні Кремля, вже в Україні, зокрема прибули на військовий аеродром.

"Вони прилетіли в Україну вже о 5-й годині ранку. Борт летів через Естонію і приземлився на одному з військових аеродромів. Де саме, не скажу", – повідомило OBOZREVATEL інформоване джерело.

Всі моряки повернулися на батьківщину

За словами співрозмовника, і утримувані в Україні громадяни РФ о першій годині ночі вилетіли до Росії. Вони вже перебувають там.

Чому ж досі немає офіційної інформації про який відбувся обміні джерело пояснює так: "Зрозумійте, не всі наші полонені в нормальному фізичному та емоційному стані. Їм потрібно прийти до тями".

За його словами сюди прилетіли всі. Це всі моряки, також Володимир Балух, Павло Гриб, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Олександр Кольченко, Роман Сущенко, Олег Сенцов. Також серед них повинен бути і Едем Бекіров. Щодо політв'язня Євгена Панова поки даних у джерела немає "Я просто цього не знаю. Але Сенцов є. Його міняли з Вишинським трохи за іншою процедурою", – пояснив він.

Олег Сенцов вже в Україні Канал 24

Затримка з обміном викликана оформленням документів людям. "Не у всіх були навіть паспорта, потрібно було їх видавати. Але терміни, можна сказати, витримані", – вважає джерело.

В цей же час джерела в українських правоохоронних органах розповіли Радіо Свобода, що обмін утримуваними особами між Україною і Росією відкладається до наступного тижня.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, між Україною і Росією триває переговорний процес з приводу обміну полоненими. Офіс президент офіційно заявив, що інформація про його завершення не відповідає дійсності.

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