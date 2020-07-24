Літак МАУ в Ірані впав у результаті попадання ракети – розшифровка самописців

Розшифровка самописців літака "Міжнародних авіаліній України", який зазнав аварії в Ірані, підтвердила, що лайнер упав у результаті попадання в нього ракети.

Як повідомили "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі Міністерства закордонних справ України, обидві "чорні скриньки" були успішно розшифровані, незважаючи на те, що в них були ознаки серйозного зовнішнього пошкодження.

"Важливо те, що розшифровка підтвердила, що літак був справний, пілоти все робили правильно. Водночас "чорні скриньки" підтвердили, що літак упав у результаті акту незаконного зовнішнього втручання, а саме був збитий ракетою", – йдеться у повідомленні.

Також у відомстві зазначили, що де-юре розшифровка проводилася органами з розслідування авіакатастроф Ірану, проте де-факто – у французькій лабораторії за участю найкращих світових експертів зі США, Канади, Великобританії та України.

"Розшифровка "чорних скриньок" є лише одним з етапів для проведення технічного розслідування. Сподіваємося, що Іран все ж проведе і завершить технічне розслідування відповідно до найкращих світових стандартів", – наголосили в МЗС.

Крім того, в міністерстві зазначили, що наступного тижня очікується прибуття делегації Ірану в Україну для проведення переговорів про компенсанцію.

"Позиція України на переговори дуже проста і давно відома як Ірану, так і всім, недавно її вкотре озвучив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба: визнати свою міжнародно-правову відповідальність, вибачитися і дати запевнення в неповторенні, провести технічне розслідування відповідно до вимог Чиказької конвенції, провести неупереджене і незалежне кримінальне розслідування і притягнути всіх винних до відповідальності, виплатити належну компенсацію. Це те, чого ми будемо вимагати від Ірану під час переговорів. Ми хочемо, щоб Іран чітко пояснив нам, що саме сталося того ранку, і покарав усіх винних. Пріоритетом для нас є встановлення справедливості для всіх жертв катастрофи і їх близьких", – пояснили в пресслужбі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Франції завершили попередній аналіз обох бортових самописців зі збитого літака Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України". На сайті Ради з безпеки на транспорті Канади (TSB) відзначили, що не можуть оприлюднити інформацію без згоди Ірану.

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін озвучив перші дані з розшифровки самописців збитого в Ірані літака МАУ.