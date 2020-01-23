РНБО запросив "чорні ящики" збитого Boeing 737: Іран приїхав в Україну з перевіркою

У рамках розслідування аварії Boeing 737, збитого ракетами, до Києва 21 січня прибули представники Організації цивільної авіації Ірану на чолі з уповноваженим з розслідування.

Про це в четвер, 23 січня, повідомила пресслужба РНБО. Також до роботи експертної групи приєдналися фахівці Канади та Франції.

"22 січня експерти мали можливість ознайомитися з технічними можливостями зчитування інформації з бортових засобів реєстрації польотної інформації – так званих чорних ящиків – Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, лабораторії Національного авіаційного університету та Науково-виробничого підприємства "Дискові системи", – сказано в повідомленні.

Цього ж дня Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Ісламської Республіки Іран в Україні Манучехром Мораді.

Вони обговорили питання подальшої взаємодії країн із розслідування авіакатастрофи. У зустрічі взяв участь Надзвичайний і Повноважний Посол України в Ірані Сергій Бурділяк.

23 січня Данилов зустрівся з іранським уповноваженим із розслідування авіакатастрофи з питання роботи експертної групи.

Секретар РНБО наголосив на особливій важливості питання отримання Україною "чорних ящиків". Він підкреслив, що країна готова забезпечити необхідний комплекс робіт для зчитування інформації.

Зі свого боку іранський представник зазначив, що остаточне рішення про подальшу роботу із засобами реєстрації польотної інформації буде прийнято після доповіді іранської делегації керівництву країни про результати візиту в Україну та з урахуванням вимог статті 26 Чиказької конвенції і Програми 13 до неї.

Авіакатастрофа в Ірані Колаж

Як писав OBOZREVATEL, недавно в готелі Тегерана (Іран), де перед авіакатастрофою зупинилися 9 членів екіпажу Boeing компанії МАУ, повісили пам'ятне фото про українців.

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