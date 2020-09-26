Літак був не до кінця справний, – матір пілота Ан-26 про трагедію

Один із пілотів літака ЗСУ Ан-26, який розбився біля Чугуєва, Ашраф Мсуя телефонував матері за день перед трагедією і казав, що літак був несправним.

Про це матір розповіла журналістам на місці катастрофи (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Двигуни відмовляли не раз. Він це знав. Не скаржився, просто пояснював, що машина не до кінця у справному стані", – зазначила жінка.

За її словами, син 1991 року народження, закінчив академію ім. Кожедуба.

"Він хотів служити в Україні, бути найкращим, і він був найкращим льотчиком свого класу", – сказала матір.

Як повідомляв OBOZREVATEL: