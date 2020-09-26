Літак був не до кінця справний, – матір пілота Ан-26 про трагедію
Пілот Ашраф Мсуя говорив матері, що двигуни Ан-26 відмовляли не раз
Він був 1991 року народження, закінчив академію ім. Кожедуба
За словами матері, був найкращим льотчиком свого класу
Один із пілотів літака ЗСУ Ан-26, який розбився біля Чугуєва, Ашраф Мсуя телефонував матері за день перед трагедією і казав, що літак був несправним.
Про це матір розповіла журналістам на місці катастрофи (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Двигуни відмовляли не раз. Він це знав. Не скаржився, просто пояснював, що машина не до кінця у справному стані", – зазначила жінка.
За її словами, син 1991 року народження, закінчив академію ім. Кожедуба.
"Він хотів служити в Україні, бути найкращим, і він був найкращим льотчиком свого класу", – сказала матір.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
авіакатастрофа з літаком ЗСУ Ан-26 трапилася о 20:45 в п'ятницю, 25 вересня. Літак розбився під час заходу на посадку.
У результаті 25 людей загинули на місці, один курсант помер у лікарні, ще один вижив.
Міністр оборони Андрій Таран заявив, що Ан-26, найімовірніше, зачепився крилом за землю.
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Президент Володимир Зеленський приїхав на місце падіння Ан-26 і оголосив 26 вересня днем жалоби в Україні.