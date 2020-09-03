Лісова пожежа на Харківщині: до гасіння залучили сотні осіб та авіацію. Відео

Станом на ранок 3 вересня масштабну пожежу в Харківській області локалізовано. Осередки вогню в селах Гороб'ївка та Гряниківка ліквідовані.

Як повідомляє пресслужба ДСНС України, на даний момент рятувальники продовжують гасіння осередку лісової пожежі на площі близько 100 гектар.

Відомство зазначила, що до гасіння залучено 395 осіб та 61 одиниця техніки. З них від ДСНС 215 осіб особового складу та 49 одиниць техніки, у тому числі два пожежних літаки і один вертоліт.

Пожежа в Харківській області ДСНС

Координацію робіт з гасіння пожежі на місці здійснює штаб.

Нагадаємо, що ввечері, 2 вересня, в Харківській і Луганській областях спалахнули лісові пожежі, в результаті яких згоріли кілька будинків. Площа спалаху склала близько 500 гектар.

Лісова пожежа в Харківській області ДСНС

Додамо, що біля села Лобачеве, що на Луганщині, під час пожеж загорілася військова техніка, також постраждали двоє військовослужбовців.

Вогонь знищив будинки ДСНС

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Києвом в селі Коцюбинське сталася масштабна пожежа на місцевому ринку.