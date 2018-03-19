Ліс вагонами вивозять: українців обурили викривальні кадри

Українців у мережі обурило відео, на якому можна спостерігати, як вагонами вивозиться ліс.

Його опублікував на своїй сторінці в Facebook Василь Васкан. За його словами, вагони прямують до Європи.

"Чернівці, субота, залізниця на Румунію. Почну з екології, подивіться скільки диму, далі цистерни з якоюсь хімією на них написано РЖД, хтось каже, що з Росією не торгуємо. А потім ліс і ліс різного калібру. І такі ешелони проїжджають два рази на добу", - йдеться в повідомленні.

Публікація отримала більш 6400 репостів і 900 лайків. Його переглянули 160 тис. користувачів.

Як повідомляв "Обозреватель", за прогнозами експертів, незаконна вирубка лісу на Закарпатті може стати величезною проблемою - аж до екологічної катастрофи.