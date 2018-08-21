Ліс, бурштин і смертельні ДТП: в Україні хочуть посилити покарання за низку злочинів

Верховна Рада України у вересні розгляне низку законопроектів щодо посилення відповідальності за смертельні ДТП, корупцію, незаконний видобуток бурштину та вирубку лісу.

Це допоможе правоохоронним органам ефективніше працювати, заявив на брифінгу 21 серпня генеральний прокурор Юрій Луценко, пише ТСН.

"Мені здається, що законодавець мав би точно вказати: якщо в ДТП є смерть з вини водія, бо іноді водій діє за правилами, а пішохід навпаки. Якщо є смерть з вини водія, він має одержати не менше, скажімо, ніж один-два-три років, як законодавець визначить, позбавлення волі", - зазначив Луценко.

За його словами, наразі закон визначає верхню планку, але порушники користуються відсутністю нижньої межі і переводять справу в умовне покарання.

За словами Луценка, у 98% випадків, коли суд присуджує за смертельну ДТП умовне покарання, він спирається на те, що сторони дійшли згоди.

"Тобто винний матеріально компенсував постраждалій стороні втрату людини. Мені це здається недостатнім. Думаю, що водії мали б чітко усвідомлювати: смерть людини з її вини має потягнути за собою термін мінімального ув'язнення", - наголосив керівник ГПУ.

Луценко також зазначив, що ряд винних у смертельних ДТП людей отримують умовні терміни, сплачуючи компенсацію постраждалим або рідним загиблих. Генпрокурор вважає, що мінімальний вирок не повинен бути м'якшим за рік позбавлення волі.

"Чи приймуть депутати Верховної Ради такий закон? Думаю, що це досить вірогідно. Принаймні я планую у вересні місяці внести пакет законів, які, з моєї точки зору, дали б більше ефективності роботі правоохоронних органів", - сказав Луценко.

Голова ГПУ додав, що покарання у вигляді не менше одного року позбавлення волі пропонується ввести за корупцію та смертельні ДТП.

За його словами, близько 80% винних у корупції отримують умовний термін замість реального. Також йдеться про конфіскацію знарядь скоєння злочинів із видобутком бурштину, піску, вирубкою лісу тощо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні Верховна Рада підтримала за основу в першому читанні законопроект №7064 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання смертності на дорогах".

Законопроект, зокрема, передбачає посилення кримінальної відповідальності за скоєння злочинів з порушенням правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних чи інших дурманних засобів.

Дивіться відео по темі