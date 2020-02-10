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11 лютого • оновлено в 03:36
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/ Розслідування

"Липовий" лікарняний: в Україні активізувалися шахраї

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В інтернеті з'явилося безліч сайтів, які за 300 – 500 грн пропонують всілякі медичні довідки. З'ясувалося, що довірливим покупцям продають фальшивку.

Як показало розслідування OBOZREVATEL, шахраї підробляють бланки і печатки, видаючи їх за оригінал. Різниця дуже добре помітна, якщо порівнювати лікарняний, виписаний лікарем, з отриманим на сайті (для перегляду відео, проскрольте вниз).

Фальшивий бланк відрізняють:

1. Відсутність водяних знаків, при цьому візерунок може бути схожий.

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2. Розмір бланка менший справжнього лікарняного.

3. "Биті" шрифти. Це перша відмінність, що кидається в очі. Нижче на фото видно, що у цього документа всі написи чіткі, у фальшивки ж навпаки – ніби роздруковано на принтері. Відрізняється і сам папір.

Зверху – фальшивка, знизу – оригінал При ближчому розгляді видно різницю в якості паперу і шрифтах

Зверху – фальшивка, знизу – оригінал

При ближчому розгляді видно різницю в якості паперу і шрифтах

Також шахраї неправильно заповнюють лікарняний лист. Про це OBOZREVATEL розповіли в адміністрації КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №4" Дніпровського району Києва, чиї дані використовувалися зловмисниками для виготовлення довідок.

В оригіналі, в графі "діагноз первинний", як правило нічого не вказується. В амбулаторній карті пацієнт повинен дати згоду про розголошення даних про своє захворювання. Також, згідно з інструкцією, лікар ставить печатку при відкритті і при закритті. Тобто має бути поставлено дві печатки.

Зліва – прейскурант на одному з сайтів Справа – лист непрацездатності (лікарняний) вартістю 480 грн, який замовили журналісти OBOZREVATEL на даному ресурсі. Він виявився фальшивкою

Зліва – прейскурант на одному з сайтів

Справа – лист непрацездатності (лікарняний) вартістю 480 грн, який замовили журналісти OBOZREVATEL на даному ресурсі. Він виявився фальшивкою

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Відзначимо, що при наданні роботодавцю фальшивого лікарняного співробітнику, окрім звільнення, може загрожувати кримінальна відповідальність. Адже підробка документів, печаток, штампів та бланків – це ст. 358 Кримінального кодексу України. За це передбачається штраф 17 тис. грн, арешт на шість місяців або обмеження волі до двох років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярний український торговий інтернет-майданчик Prom.ua став улюбленим місцем у шахраїв. Вони продають людям неіснуючі товари, а негативні відгуки видаляють.

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Автор
Антон Степанов
Теми
Ексклюзив Кримінал
Місце
Україна
Теги
медицина шахраї
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