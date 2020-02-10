"Липовий" лікарняний: в Україні активізувалися шахраї

В інтернеті з'явилося безліч сайтів, які за 300 – 500 грн пропонують всілякі медичні довідки. З'ясувалося, що довірливим покупцям продають фальшивку.

Як показало розслідування OBOZREVATEL, шахраї підробляють бланки і печатки, видаючи їх за оригінал. Різниця дуже добре помітна, якщо порівнювати лікарняний, виписаний лікарем, з отриманим на сайті (для перегляду відео, проскрольте вниз).

Фальшивий бланк відрізняють:

1. Відсутність водяних знаків, при цьому візерунок може бути схожий.

2. Розмір бланка менший справжнього лікарняного.

3. "Биті" шрифти. Це перша відмінність, що кидається в очі. Нижче на фото видно, що у цього документа всі написи чіткі, у фальшивки ж навпаки – ніби роздруковано на принтері. Відрізняється і сам папір.

Зверху – фальшивка, знизу – оригінал При ближчому розгляді видно різницю в якості паперу і шрифтах

Також шахраї неправильно заповнюють лікарняний лист. Про це OBOZREVATEL розповіли в адміністрації КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №4" Дніпровського району Києва, чиї дані використовувалися зловмисниками для виготовлення довідок.

В оригіналі, в графі "діагноз первинний", як правило нічого не вказується. В амбулаторній карті пацієнт повинен дати згоду про розголошення даних про своє захворювання. Також, згідно з інструкцією, лікар ставить печатку при відкритті і при закритті. Тобто має бути поставлено дві печатки.

Зліва – прейскурант на одному з сайтів Справа – лист непрацездатності (лікарняний) вартістю 480 грн, який замовили журналісти OBOZREVATEL на даному ресурсі. Він виявився фальшивкою

Відзначимо, що при наданні роботодавцю фальшивого лікарняного співробітнику, окрім звільнення, може загрожувати кримінальна відповідальність. Адже підробка документів, печаток, штампів та бланків – це ст. 358 Кримінального кодексу України. За це передбачається штраф 17 тис. грн, арешт на шість місяців або обмеження волі до двох років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярний український торговий інтернет-майданчик Prom.ua став улюбленим місцем у шахраїв. Вони продають людям неіснуючі товари, а негативні відгуки видаляють.

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