"Лінії дотику Сивохи": у мережі показали, як "Л/ДНР" цинічно використовують дітей

У мережі з'явилися фото пропагандистських заходів, до яких терористи "Л/ДНР" долучили дітей. Так, вони влаштували в навчальних закладах "день георгіївської стрічки" і "день прапора "ЛНР".

Фотодокази злочинних дій окупантів опублікував на своєму Telegram-каналі український політтехнолог Олексій Голобуцький.

"Це донецька школа №2, "урок громадянськості й духовності" на честь "дня георгіївської стрічки" як "символу боротьби за єдність "русского міра". Просто ще одна точка на "лінії дотику Сивохи", – обурився він, роблячи відсилання до скандальних ініціатив радника секретаря РНБО з реінтеграції Донбасу.

У "ДНР" малюків змусили святкувати "день георгіївської стрічки" Telegram-канал Олексія Голобуцького

Водночас, зазначив Голобуцький, у "ЛНР" влаштували показне святкування "п'ятої річниці опублікування закону про прапор "ЛНР". З цієї нагоди в Антрацитівському районі молодь зігнали на круглий стіл "П'ять років під прапором "ЛНР", а в Краснодоні (перейменований на Сорокине) студентів і школярів зобов'язали брати участь у масовці на піднятті прапора терористів на центральній площі міста.

Крім того, в Новосвітлівці школярів вишикували у "живий прапор", в Красному Лучі (нині Кришталеве) дітей погнали на танцювальний флешмоб "Три кольори надії", а всі школи зобов'язали провести класну годину з читанням тематичних віршів.

"У Лутугінському районі теж ліпили з живих школярів "живий прапор" і шикували їх на лінійки, в Перевальському районі зі школярів вишикували серце з "прапором "ЛНР". В Кадіївці (яку в "ЛНР" досі обзивають "Стаханів") просто ганяли учнів містом із буклетами", – розповів Голобуцький.

Дітей у "ЛНР" зігнали на масовку на честь "дня прапора" терористів Telegram-канал Олексія Голобуцького

Його вкрай стурбував той факт, що на кожному кроці на тимчасово окупованих Росією територіях головний "об'єкт виховання" – діти і молодь. Експерт вважає, що для того, щоб повернути таке втрачене покоління після деокупації, знадобиться не менше 50 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилися моторошні фото, на яких зображені діти з окупованого Росією Криму. На кадрах вони одягнені у військові форми і вчаться копати шанці.

Крім того, в Євпаторії на окупованому українському півострові дітям влаштували святкування дня призовників до армії окупантів з перевдяганням у військову форму і стріляниною.

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