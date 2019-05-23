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/Розслідування

Ліквідація терориста Гіві: в "ДНР" засадили на 12 років "агента СБУ". Відео

15.7тЧитати матеріал російською

В "ДНР" показали нібито причетного до ліквідації одного з ватажків терористичного угруповання Михайла Толстих "Гіві".

Дмитро Батрак на відео, поширеному "МДБ ДНР" розповідає, як його нібито затримали для перевірки на одному з КПП, а потім агент СБУ запропонував йому співпрацю в обмін на передачу інформації з окупованих територій Донбасу.

Батрак розповідає, що нібито передавав українським спецслужбам знімки конкретних будівель з окупованих територій, а також купив і передав SIM-карти мобільного оператора "Фенікс", які надалі використовувалися при організації замаху на "Гіві".

Гіві і Батрак

Гіві і Батрак

Новини
Ліквідація російського командира на Донбасі потрапила на відео

"Міністерством державної безпеки Донецької Народної Республіки" за підозрою у шпигунстві на користь українських спецслужб затриманий житель "ДНР", Батрак Дмитро Володимирович, 1979 року народження. В ході проведення перевіркових заходів встановлено, що Батрак здійснював фото-, відеозйомку адміністративних будівель Донецька, збір інформації про пересування і місця дислокації військової техніки "Народної Міліції ДНР", з метою передачі розвідувальної інформації представникам СБУ", — йдеться в описі до відео.

Повідомляється, що Батрак отримав 12 років в'язниці.

Нагадаємо, Михайло Толстих загинув у своєму кабінеті вранці 8 лютого 2017 року. Для його вбивства був використаний реактивний вогнемет "Джміль".

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Теми
Вбивство терориста ГівіВійна на Донбасі
Особа
Михайло Толстих (Гіві)
Місце
УкраїнаДонецьк
Теги
ДНРНовини ДНРтерористи "ДНР"
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