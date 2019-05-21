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/Розслідування

Ліквідація російського командира на Донбасі потрапила на відео

14.7тЧитати матеріал російською

У мережі з'явилося відео ліквідації російського військового Євгена Шабаєва (позивний "Лунь"), який воював на Донбасі на стороні терористів.

Ролик показали на YouTube-сторінці волонтерської спільноти "Повернись живим" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Бойовика знищили рівно через тиждень після трагічної загибелі розвідників морської піхоти", – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що йдеться про українських захисників Дениса Козьму ("Дід") та Івана Сакала ("Бродяга").

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Ліквідація російського командира на Донбасі потрапила на відео

Скріншот відео

"Так, це була помста за побратимів! Швидко, витончено, ювелірно. І так буде з кожним, хто посміє сказати щось погане про Збройні сили України і морську піхоту. З кожним, хто зазіхне на життя українців. З усіма, хто прийшов на нашу землю зі зброєю в руках", – написали волонтери.

Нагадаємо, "Луня" ліквідували 7 травня в районі Докучаєвська. Він був командиром взводу снайперів 5-ї окремої мотострілкової бригади (в/ч 08805, м. Макіївка) 1 АК (м. Донецьк) Центру територіальних військ (м. Новочеркаськ) Південного військового округу (м. Ростов-на-Дону) збройних сил Російської Федерації.

Євген Шабаєв

Євген Шабаєв

Соцмережі

Як писав OBOZREVATEL, 21 травня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі противник три рази порушив режим припинення вогню, в результаті чого були поранені троє українських захисників.

Раніше ЗСУ успішно провели масштабну операцію зі знищення військової техніки супротивника в Первомайську в окупованій Луганській області.

Так, бійці 54-ї механізованої бригади ліквідували та вивели з ладу 21 одиницю бойової і колісної техніки окупаційних військ РФ.

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
терористи "ДНР"РосіявидеоНовини ДонбасуНовини ДНРповернись живим
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Поди проверь)))))))))))))))))))))))))))))))))))))ха ха ха...)))))))))))))))
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