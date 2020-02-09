Три года назад, 8 февраля 2017-го года, агенты Службы безопасности Украины совершили один из самых выдающихся подвигов этой войны - на строго охраняемой военной базе в своем личном кабинете был уничтожен один из наиболее кровавых террористов, командир батальона "Сомали" 1-го российского корпуса Михаил Толстых, позывной "Гиви".
Российские власти изначально распространили информацию о гибели Толстых в результате выстрела из огнемета "Шмель".
Но один из пособников террористов, "депутат ДНР" Сергей Завдовеев правильно определил причину взрыва: "Рамы остались целыми, если бы били со "Шмеля", их бы вывернуло внутрь комнаты. Во-вторых, "Гиви" лежал ногами к окну. Одну ногу оторвало полностью, а на второй - ступню, и срезало часть головы. Это показывает, что был направленный взрыв со стороны батареи. Каких-то осколков в самой комнате найдено не было. Соответственно, это похоже на тротил или на пластид".
На мой взгляд, ликвидаторы "Гиви", те, кто спланировал, и те, кто исполнил - достойны звания Герой Украины. Это было невероятно смело и хладнокровно реализовано очень молодыми людьми, добровольцами, мотивированными и убежденными патриотами Украины.
Придет время, и об этом будут написаны книги и созданы фильмы. Героям слава.
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