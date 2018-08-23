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Ліквідація банди Прилєпіна: росіяни-терористи зробили суперечливу заяву

6.6тЧитати новину російською

Російський письменник Захар Прилєпін, який воював проти України на стороні терористів "ДНР", спростував повідомлення про ліквідацію його батальйону на Донбасі.

Напередодні з'явилася інформація про те, що "представники армійського корпусу" оточили поплічників Прилєпіна та змусили їх здати зброю. Росіянин на сторінці у Facebook заявив, що це "вкидання".

"Батальйон стоїть на передовій, причому на трьох ділянках одразу. Розташування ніхто не оточував, БК не вивозили. Сенс вкидання мені не зрозумілий, але мене повеселили", - написав Прилєпін.

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Російський письменник Олександр Жучковський, який координував відправку найманців на Донбас, також заявив, що батальйон Прилєпіна працює в колишньому режимі.

"Базується в донецькому готелі "Прага" і відповідно до ротації несе чергування під Докучаєвським (у Стилі та Новій Ласпі)", - написав він у Telegram-каналі, зазначивши, що "якісь локальні розгляди довкола батальйону були".

Ліквідація банди Прилєпіна: росіяни-терористи зробили суперечливу заяву

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Прилєпін лицемірно розповів, коли окуповані території повернуться до України.

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особа
Захар Прилепин
Місце
Україна
Об'єкти
Новини ДонбасуНовини ДНР
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Порохевич Тарас
Порохевич Тарас
Кацап стоит, на трёх точках сразу. Четвертая точка, держит бутылку. Упражнение так и называется: Вставание кацапов сколен!
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Анатольевич Игорь
Анатольевич Игорь
Порохевич Тарас, хохлы уже сидеть на жопе не могут
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