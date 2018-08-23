Ліквідація банди Прилєпіна: росіяни-терористи зробили суперечливу заяву

Російський письменник Захар Прилєпін, який воював проти України на стороні терористів "ДНР", спростував повідомлення про ліквідацію його батальйону на Донбасі.

Напередодні з'явилася інформація про те, що "представники армійського корпусу" оточили поплічників Прилєпіна та змусили їх здати зброю. Росіянин на сторінці у Facebook заявив, що це "вкидання".

"Батальйон стоїть на передовій, причому на трьох ділянках одразу. Розташування ніхто не оточував, БК не вивозили. Сенс вкидання мені не зрозумілий, але мене повеселили", - написав Прилєпін.

Російський письменник Олександр Жучковський, який координував відправку найманців на Донбас, також заявив, що батальйон Прилєпіна працює в колишньому режимі.

"Базується в донецькому готелі "Прага" і відповідно до ротації несе чергування під Докучаєвським (у Стилі та Новій Ласпі)", - написав він у Telegram-каналі, зазначивши, що "якісь локальні розгляди довкола батальйону були".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Прилєпін лицемірно розповів, коли окуповані території повернуться до України.