"Лікував" уже мертву дитину: українські зірки стали жертвами афериста

Поліція затримала 26-річного жителя Дніпра, який виманював гроші на операцію за кордоном для хворої дитини.

Як пише "КП в Україні", аферист нібито збирав гроші на лікування Артура С. із Черкас. Народжена з важкою патологією дитина дійсно перенесла кілька операцій у столичному "Охматдиті", але шанси були мінімальними. Навіть після смерті хлопчика шахрай продовжував "збір коштів" у мережі.

Чоловік діяв через фейковий аккаунт "Марини Гаркуші" у Facebook. На нього звернула увагу український кінопродюсер Ірина Вратарьова.

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"Ця дівчина, за якою, як потім виявилося, переховувався хлопець, зверталася і до мене за грошима, наше спілкування закінчилося тим, що "вона" нагрубіянила. Я вмію перевіряти інформацію, а коли почала займатися благодійністю, зрозуміла, що в цьому секторі суцільний хаос. Хлопчик, на порятунок якого просили гроші, був півроку як мертвий", — розповіла вона.

Відомо, що шахрай підміняв в оголошеннях про прохання допомоги номер карти мами хворого хлопчика на підставний, або ж самостійно писав повідомлення з проханнями.

Банк, через який проводилися операції, не вказував при перерахуваннях прізвище власника, і благодійник не бачив обману.

Крім того, затриманий часто писав приватні повідомлення публічним людям і просив про пожертвування.

Достеменно відомо, що один популярний естрадний артист перерахував аферистові 10 тисяч гривень. Іншу відому людину шантажували тим, що хлопчик "помер через його жадібність".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні шахраї придумали нову схему "розводу". Зловмисники з'являються до пенсіонерів і кажуть, що в країні впроваджують грошові новації, тому всі заощадження потрібно терміново обміняти на нові купюри.

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