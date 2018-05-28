Ліків немає: Волкер заявив про спалах смертельної хвороби на Донбасі

Російські окупанти за чотири роки війни повністю зруйнували інфраструктуру Донбасу: електро-, водо-, теплопостачання, зв'язку, доріг, але найбільше побоювання викликає спалах захворюванності на туберкульоз.

Про це заявив спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер, передає "Крим.Реаліі"

За його словами, зафіксований спалах туберкульозу на окупованих територіях небезпечний тим, що має дуже складний штам, при цьому умови склалися так, що хворим практично неможливо доставити антибіотики.

"Промисловість зруйнована, одні шахти залиті водою, а деякі шахти використовуються для захоронення радіоактивних відходів. Радіоактивне зараження може потрапити в підземні води і викликати екологічне лихо. Є також фізичні небезпеки для населення, і ми часто чуємо про підрив людей на мінах, в людей стріляють... тобто, це дуже активний конфлікт, гаряча війна", - додав Волкер.

Також спецпредставник США нагадав, що на території, охопленій конфліктом, проживає переважно російськомовне населення і Росія, яка нібито піклується про російськомовних, повинна розуміти, чому їх піддає своїми діями - чи бездіяльністю - в плані врегулювання конфлікту.

Нагадаємо, Волкер також заявив, що Росія несе пряму відповідальність за війну на Донбасі.