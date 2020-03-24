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24 березня • оновлено в 15:36
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Лікарні переповнені: терористів "Л/ДНР" спіймали на брехні про коронавірус

5.4т
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Російські терористи "Л/ДНР" приховують від населення тимчасово окупованого Донбасу правду про епідеміологічну обстановку. Вони запевняють, що коронавірусу в псевдореспубліках немає, хоча лікарні переповнені людьми з температурою.

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Крім того, в медустановах окупованих територій вже зафіксовані смерті людей із симптомами, характерними для коронавірусу, йдеться у зведенні Головного управління розвідки на сайті Міноборони України.

"Російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях намагаються через засоби масової інформації переконати місцеве населення, що людей із симптомами коронавірусу не виявлено. При цьому, приховається інформація про те, що інфекційні відділення медичних установ, в тому числі військових, переповнені хворими з високою температурою", – сказано в повідомленні.

"Л/ДНР"

"Л/ДНР"

РБК

Крім того, окупанти приховують зростання числа померлих з діагнозами гострого респіраторного захворювання. Так, в період з 16 по 22 березня тільки в 7 міськлікарні Луганська від нібито "звичайної пневмонії" померли дев'ятеро осіб. Однак за висновком патологоанатомів причини цих смертей мають ознаки, які притаманні COVID-19. Але терористи заборонили вказувати це в офіційних документах.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
Головне управління розвідки Міністерство оборони України Новини ЛНР ДНР
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Терpористы, заражённые коронавирусом, кашляют в сторону позиций украинских вoинов, говорится в сводке Главного управления разведки на сайте Минобороны Украины.
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Рад что в недо республиках медицины нет! Сейчас как покажут силу сруского духа
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Себостьян Прейро, Что твои сородичи по хлеву дохнут якобы от гриппа ты тоже рад?
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