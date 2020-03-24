Лікарні переповнені: терористів "Л/ДНР" спіймали на брехні про коронавірус

Російські терористи "Л/ДНР" приховують від населення тимчасово окупованого Донбасу правду про епідеміологічну обстановку. Вони запевняють, що коронавірусу в псевдореспубліках немає, хоча лікарні переповнені людьми з температурою.

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Крім того, в медустановах окупованих територій вже зафіксовані смерті людей із симптомами, характерними для коронавірусу, йдеться у зведенні Головного управління розвідки на сайті Міноборони України.

"Російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях намагаються через засоби масової інформації переконати місцеве населення, що людей із симптомами коронавірусу не виявлено. При цьому, приховається інформація про те, що інфекційні відділення медичних установ, в тому числі військових, переповнені хворими з високою температурою", – сказано в повідомленні.

"Л/ДНР" РБК

Крім того, окупанти приховують зростання числа померлих з діагнозами гострого респіраторного захворювання. Так, в період з 16 по 22 березня тільки в 7 міськлікарні Луганська від нібито "звичайної пневмонії" померли дев'ятеро осіб. Однак за висновком патологоанатомів причини цих смертей мають ознаки, які притаманні COVID-19. Але терористи заборонили вказувати це в офіційних документах.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Російські окупанти розповсюдили серед населення прифронтових міст на Донбасі фейк про те, що у всіх підрозділах ЗСУ нібито є заражені коронавірусом.

Однак спікер Генштабу ЗСУ Богдан Сеник спростував цю брехню і закликав ЗМІ публікувати інформацію тільки з перевірених джерел.

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