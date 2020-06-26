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Лікарі відмовилися оглядати потерпілу від зґвалтування в Кагарлику: злякалися проблем

Розслідування
3,1 т.
Неля Погребицька розповіла, чому її не оглянули лікарі

Неля Погребицька розповіла, чому її не оглянули лікарі

Місцеві лікарі не захотіли провести медичний огляд постраждалої після тортур і зґвалтування поліцейськими в Кагарлику.

Про це Неля Погребицька розповіла в інтерв'ю "Українській правді". За її словами, вони заявили, що не хочуть мати проблем із поліцією.

"А ще лікарі не хотіли дивитися в Кагарлику мене. І в Обухові не хотіли. Кажу, в мене тут живіт ріже, болить, вона тільки так, помацала і все. Сказали, що не хочуть мати проблем із поліцією", – зізналася дівчина.

На питання про те, коли ж зробили медичний огляд, потерпіла відповіла, що його ще не було.

"Я не ходила ще, так і не ходила, тут не хочуть робити, тому що немає ні документів, нічого", – сказала Погребицький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, постраждала після тортур і зґвалтування поліцейськими в Кагарлику Київської області Неля Погребицька дала відверте інтерв'ю українському виданню й розкрила подробиці.

УкраїнаКиївСекс-скандал у поліції Кагарлика
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