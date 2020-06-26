Лікарі відмовилися оглядати потерпілу від зґвалтування в Кагарлику: злякалися проблем

Неля Погребицька розповіла, чому її не оглянули лікарі

Місцеві лікарі не захотіли провести медичний огляд постраждалої після тортур і зґвалтування поліцейськими в Кагарлику.

Про це Неля Погребицька розповіла в інтерв'ю "Українській правді". За її словами, вони заявили, що не хочуть мати проблем із поліцією.

"А ще лікарі не хотіли дивитися в Кагарлику мене. І в Обухові не хотіли. Кажу, в мене тут живіт ріже, болить, вона тільки так, помацала і все. Сказали, що не хочуть мати проблем із поліцією", – зізналася дівчина.

На питання про те, коли ж зробили медичний огляд, потерпіла відповіла, що його ще не було.

"Я не ходила ще, так і не ходила, тут не хочуть робити, тому що немає ні документів, нічого", – сказала Погребицький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, постраждала після тортур і зґвалтування поліцейськими в Кагарлику Київської області Неля Погребицька дала відверте інтерв'ю українському виданню й розкрила подробиці.