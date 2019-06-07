"Відкриєте рот — будете гавкати за парканом!" Українські лікарі обурилися злидарськими зарплатами і свавіллям у лікарнях

Незважаючи на медичну реформу й обіцяні високі зарплати, українські лікарі отримують усе так само мало. Проблема часто в тому, що гроші за обслуговування пацієнтів опинилися в руках головних лікарів колишніх поліклінік, а нині – центрів первинної медико-санітарної допомоги. А ті розпоряджаються фінансами як хочуть.

У результаті медики або звільняються, або терплять свавілля, побоюючись втратити і цей мізер. А головні лікарі погрожують розправами незадоволеним. Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

Платять мало і погрожують звільненням

З центру первинної медико-санітарної допомоги №3 Дарницького району Києва звільняються медики. Причина в тому, що навіть ті лікарі, які встигли підписати декларації з 1800 пацієнтами, отримують по 9-9,5 тисяч гривень. Хоча сімейним лікарям у МОЗ обіцяли по 25-30 тисяч.

Розрахунки лікарів. Зарплата від 6500 до 7000 грн

"Ось я підписала всі документи зі своїми пацієнтами. Працюю не піднімаючи голови, коли потрібно, виходжу на чергування. І отримала за це трохи більше 9 тисяч гривень. Хіба це справедливо? Я знаю, що в інших центрах лікарі заробляють по 18 тисяч", – розповідає OBOZREVATEL одна з лікарів медзакладу.

Як і її колеги, вона просить не називати прізвища, тому що побоюється гніву головного лікаря. "Нам так і сказали, мовляв, якщо будете рот розкривати, то гавкати будете вже за парканом", – попереджає одна з медсестер. Вони також скаржаться на те, що їм платять по 5-6 тисяч гривень.

"Куди діваються гроші, які виділяє Національна служба здоров'я? Адже на кожного лікаря йде в середньому по 370 гривень. Нам кажуть, що купили комп'ютери, папір купують, один туалет для людей із обмеженими можливостями ремонтують. Ось і все", – каже інший лікар .

Лікар – 10 300 грн, медсестра – 6600 грн

Обдурили з колективним договором?

Причина такої ситуації, на думку медиків, – колективний договір, який вони уклали з головним лікарем. Насправді, за словами медпрацівників, договір вони в очі не бачили. А підписав його замість них їхній профспілковий лідер – головна медсестра.

"Ми її, звичайно, обирали главою нашої профспілки, але ставити підпис під таким договором не уповноважували. Виходить, головлікар запрошував по одному деяких лікарів ознайомитися з документом. Але коли побачив, що вони вносять свої правки, то вирішив домовитися з нашим представником профспілки. Ніякого обговорення в колективі не було. Тільки після підписання почали показувати документ. Там якісь формули, відсотки, в яких важко розібратися. У мене таке враження, що чим більше я збираю декларацій, тим менше мені платять", – обурюється лікар.

Тепер керівництво центру посилається на цей договір і запевняє, що гроші також потрібні на ремонти, закупівлю обладнання, матеріалів для проведення аналізів тощо. Тому лікарі отримують так мало.

Завідуючий амбулаторією отримує 15 500 грн

"Хоча в нашій будівлі і грибок можна на стінах знайти, і ліфт працює з перебоями. Тому людям похилого віку та інвалідам на третій поверх до терапевтів доводиться підніматися сходами. А пацієнтів лікарям доводиться самим спускати на носилках", – розповідає одна з медсестер.

Натомість головлікар Ярослав Швейгер, судячи з декларації, торік заробляв по 27 тисяч гривень. Він заявив OBOZREVATEL, що незадоволені ситуацією або молоді фахівці, або ті, хто не дуже добре працює.

"Деякі вважають, що ось набрали декларації і їм вже повинні платити по 20 тисяч. Але так не буває. Ті, хто класно працює, викладається, – й отримують більше. А що стосується колективного договору, то його обговорення було. Може, ті, хто прийшли до нас на роботу вже після його підписання, так говорять. Або ті, хто не є членом профспілки. Хоча вони можуть брати участь у зборах", – запевняє Швейгер.

Лікар – 9500 грн

Лікар – 12 000 грн, медсестра – 6000 грн

Головлікар стверджує, що на зарплату медикам йде більше 70% перерахованих Нацслужбою здоров'я грошей. "Я їм пояснюю, що з НСЗУ у нас договір, де зазначено ще 18 пунктів, які ми повинні виконувати. Це імунопрофілактика (щеплення. – Ред), флюрографія, аналізи, дослідження крові, патронаж та інше. На це теж потрібні кошти. Ми закупили сучасний аналізатор, купуємо швидкі тести на визначення цукру, холестерину, на вагітність. Робимо ремонт для людей із обмеженими можливостями", – перераховує головлікар.

Також він зазначає, що у кожного лікаря є план зі щеплень, який він повинен виконувати. Якщо ні, то з його заробітку вираховують певну суму. "Профогляди, відвідування дітей до року, огляд дітей перед школою, направлення до інших фахівців тощо. Це все робота лікаря. За те, що він просто сидить у кабінеті, ніхто гроші не платить", – говорить про правила нарахування зарплати Швейгер.

На що йдуть гроші центру – спиртові серветки, пробірки, автотранспорт, прання білизни

Максимальна зарплата лікаря в цьому центрі – 19 тисяч гривень. "Ця людина викладається на всі 100%", – каже головлікар. Інші ж лікарі, за його словами, отримують 11-12 тисяч.

Повідомила про зарплату і звільнилася

Через таку ситуацію в центрі №3 Дарницького району столиці лікарі й медсестри змушені шукати підробіток або просто звільнятися. Один із медиків, наприклад, крім роботи в цьому центрі, підробляє ще й в приватній клініці. А влітку змушений копати картоплю, щоб прогодувати сім'ю.

Інший лікар зізнався, що давно має другу роботу. "Закінчив курси програмістів, підробляю. Тому що на мою зарплату тут не прожити. Найбільший заробіток у мене був 8 тисяч гривень. А так я отримував від 4 до 6 тисяч. Це ненормально. Пішов працювати програмістом, тут і заробіток більший і ставлення краще. Тому що в нашому центрі до медиків ставляться дуже погано, лікар винен у всьому, начальство ніколи не захищає своїх співробітників", – розповідає медик.

Сімейний лікар

У серпні минулого року сімейний лікар цього центру Дар'я Дмитрівська написала в соцмережі, що вона підписала з пацієнтами 700 декларацій і отримала лише 3,3 тис. грн зарплати. Медик повідомила, що насправді фахівців у них не вистачає, і вони змушені працювати майже по 8 годин та приймати набагато більше пацієнтів. А в центрі не проводяться ремонти, не оновлюється техніка, не закуповуються тест-смужки для визначення глюкози і холестерину. Не міняють старі вікна, яким по 20-30 років.

У результаті вона звільнилася і перейшла працювати в приватну клініку.

Лікарі їдуть у Європу

На жаль, подібна ситуація склалася не тільки в Центрі первинної медикосанітарної допомоги №3 Дарницького району Києва.

За дітей лікарям платять більше

Наприклад, скаржаться на низькі зарплати і лікарі поліклініки №1 Шевченківського району столиці. Вони розповідають, що уклали декларації, приносять своїй поліклініці до 70 тис. грн на місяць, а на руки отримують 6-7 тисяч. У Кам'янець-Подільському Хмельницької області лікарі повідомляють, що їхня зарплата на рівні 6 тисяч гривень, і що їм обіцяли незначне підвищення. Та ж ситуація і в Житомирській області, там лікарі отримують максимум 9 тисяч.

"Від нас взагалі нічого не залежить, головний лікар як феодал: хоче платить, а хоче – знайде безліч причин, щоб зняти з тебе гроші. Він не може пережити, що медик насправді повинен і має право на зарплату в розмірі 20-30 тисяч. Не подобається – тобі одразу ж вказують на двері. Незадоволених дуже швидко виживають, їм влаштовують перевірки, сидять на їхніх прийомах, опитують пацієнтів. Ти на нервах працюєш місяць, другий, а потім плюнеш і звільняєшся. Тобі ще слідом пообіцяють, що ніде в районі на роботу тебе не візьмуть", – розповіла OBOZREVATEL столична лікар, якій так довелося піти з роботи.

Медичний експерт Лариса Конаровська каже, що через такі зарплати багато лікарів переходять працювати в приватні клініки або їдуть у Європу, де платять набагато більше.

"На жаль, незважаючи на реформу, фонд заробітної плати залишається в руках головних лікарів та бухгалтера. Саме вони вирішують, скільки грошей заплатити лікарям, а скільки залишити на господарські потреби, закупівлю лабораторних матеріалів. Мало хто в столиці отримує по 20 тисяч гривень, як МОЗ обіцяло", – пояснила нам Конаровька.

Багато лікарів їдуть за кордон

Глава ради Київського медпрофсоюзу Сергій Кубанський зазначає, що навіть в столиці дуже велика різниця за зарплатами: "Є лікарі, які отримують всього по 7-8 тисяч гривень, а є по 18-20 тисяч".

На його думку, держава самоусунулася від процесу зарплат медпрацівникам. "Зарплата лікаря тепер визначається в колективному договорі. Це не наша вигадка, а світова практика. Коли власник, профспілка і трудовий колектив вирішують питання оплати праці. І колектив, і профспілка мають право вносити зміни та доповнення в цей договір", – каже Кубанський.

Доведеться вступати в переговори

У Нацслужбі здоров'я України, яка, власне, і перераховує до центрів первинної медичної допомоги гроші за надані лікарями послуги, кажуть, що їхнє завдання – прийняти звіти і вчасно в повному обсязі передати кошти.

Лікарі

"Те, як їх використовують у медустанові, вирішує вже колективний договір. У обговоренні договору повинні брати участь профспілка й колектив. Там має бути прописаний механізм нарахування заробітної плати. На жаль, буває, коли лікарі самі не хочуть вникати в це, не розуміють, відмахуються від обговорення договору", – заявила OBOZREVATEL спікер НСЗУ Лілія Гудзь.

Також вона радить, що якщо вже трапилося так, що головлікар примудрився скласти договір у власних інтересах, то колективу потрібно об'єднатися і вступити в переговори, щоб змінити документ.

У цьому центрі лікарі отримують до 18 тис гривень зарплати КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Мукачево"

"Механізм нарахування грошей може бути різним. Наприклад, можна встановити, який відсоток від зароблених лікарем коштів піде йому на зарплату. У нас на сайті в розділі Е-дані кожен може подивитися, скільки декларацій із ним підписали, і порахувати, скільки грошей він приніс медустанові", – говорить Гудзь.

Супрун радить об'єднуватися і вимагати

В. о. глави МОЗ Уляна Супрун нещодавно закликала лікарів йти до своїх керівників і вимагати зароблені гроші. "Коли медики колективно прийдуть до свого головлікаря і скажуть, що у мене 1,5 тисячі пацієнтів і я приношу щомісяця 50-60 тисяч або 100 тисяч гривень, а моя зарплата ось така... Вони можуть іти в райради і говорити, що головлікар їм не платить. І питати владу: "Ви хочете, щоб ми залишилися? Або хочете, щоб в іншому районі нам дали 25 тисяч і ми б пішли?" – заявила в. о. міністра.

Правда, самі медики такого ентузіазму не підтримують. "Піти теж складно. На новому місці доведеться починати все спочатку, адже далеко не всі пацієнти захочуть їздити за тобою в інший район, наприклад. Знову треба укладати декларації, жити на копійки. Це багатьох і зупиняє, а головлікар цим користується. Дійде до того, що доведеться оголошувати страйк і йти вимагати своїх грошей до мера", – скаржаться лікарі.

"Ми вимагаємо забезпечити мінімальні стандарти для лікарів і медсестер, для цього потрібно укласти галузевий договір. Там можуть бути прописані мінімальні зарплати для медиків, менше яких платити не можна. Поки МОЗ затягує із цим", – каже Кубанський.

До речі, в Грузії, коли проводили медреформу, то одразу чітко визначили, який відсоток від зароблених лікарем грошей йде йому на зарплату. Тому головлікар нічого вже змінити не може.

Також Кубанський вважає, що заздалегідь для лікарів встановлені нерівні умови. Наприклад, за маленьких пацієнтів або літніх людей держава перераховує більше грошей, для цього використовують спеціальний коефіцієнт.

"За дітей можуть платити 1500 грн, за стареньких – 700 грн. Це вигідно в тих районах, де живе багато дітей або багато пенсіонерів. А що робити лікарю, який обслуговує людей до 40 років? Це несправедливо", – вважає Кубанський.

Також зовсім із реформи випали й медсестри. Вони декларацій не укладають, тому залежать від лікарів. І якщо один медик підписав мало декларацій, то страждатиме і медсестра, яка з ним працює.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся