Лікарі ''кошмарять'' навіть дітей-інвалідів: що відбувається в українських лікарнях

Побори в українських лікарнях давно не секрет, але особливе обурення викликають спроби нажитися на дітях. Один з останніх прикладів – затримання співробітниками Служби безпеки України лікаря львівської лікарні. Цинізм ситуації в тому, що "обібрати" збиралися ... дитини-інваліда.

Детальніше про цю та інші подібні ситуації – у публікації OBOZREVATEL.

За інформацією правоохоронців, 61-річна лікар нібито систематично вимагала у батьків пацієнтів гроші за видачу виписки з медичної карти для оформлення соцвиплат. Затримали жінку під час отримання шести тисяч грн від 30-річної жінки, чия дитина хвора на ДЦП.

Медики, з якими поговорив OBOZREVATEL, вважають, що силовики взяли "пішака".

"Думаю, вона навряд чи брала б на кишеню без відома начальства. У лікарнях всі гроші йдуть"нагору". На жаль, це наші реалії", – прокоментував нам один з лікарів.

Затримання лікаря-невролога у Львові

Чи понесе затримана на хабарі лікар кримінальну відповідальність – скоро дізнаємося. Нижче наведемо кілька гучних випадків поборів з оформленням дитячої інвалідності.

Беруть у "доларах" і "гривнях"

У Чернівецькій області силовики взяли на хабарі лікаря обласної клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. Медик вимагав та отримав п'ять тис. грн за видачу позитивного висновку лікарсько-консультативної комісії на отримання пенсії дитині-інваліду.

Справа дійшла до суду і в 2017 році лікар був засуджений до п'яти років позбавлення волі.

У тому ж році на хабарі затримали ортопеда-травматолога Львівської дитячої клінічної лікарні "Охматдит". Ескулап вимагав 250 "баксів" від жінки за видачу висновку ЛКК про визнання її дитини інвалідом. Суд постановив стягнути з медика штраф в розмірі 12,7 тисяч грн.

Реєстр судових рішень

Також штрафом в 5 100 грн в 2016 році відбувся лікар-хірург Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні. Його затримали на отриманні хабара в 500 доларів за продовження групи інвалідності для 16-річної дівчини – інваліда дитинства (у неї важка травма стравоходу).

І це тільки кілька випадків ...

Що робити пацієнтам?

Експерт з медичного права, доцент Національного університету "Києво-Могилянська академія" Зоряна Черненко радить людям в разі вимоги медиком хабара звертатися до вищих інстанцій.

"Потрібно звернеться до головного лікаря, а якщо той не діє – в Департамент охорони здоров'я або до Адміністративного суду", – розповіла OBOZREVATEL експерт.

Вона додала, що медику (як і чиновнику, працівникові ЖЕКу та ін.) не потрібно, щоб на нього постійно скаржилися, так як це загрожує нагінкою "зверху" або переходом скандалу в публічну площину.

Також вона пояснила, чому багато наших лікарів легко вирішують "підзаробити".

"Їм загрожує догана, штраф, навіть кримінальна відповідальність, але права практикувати лікаря не позбавлять, навіть якщо посадять. І лікар, вийшовши через рік по достроковому, буде далі працювати. За кордоном ми такого не бачимо. Якщо про подібний випадок стане відомо лікарському самоврядуванню, медика можуть позбавити права практики на все життя ", – резюмувала експерт.

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