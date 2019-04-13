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"Лікар відправила на смерть": навколо загибелі немовляти на Кіровоградщині розгорівся скандал

1.8тЧитати матеріал російською

У Кіровоградській області, в селищі Помічна, тримісячна дитина померла після планового візиту до лікаря. Батьки загиблого малюка звинуватили в трагедії місцевого педіатра і заявили: вона не змогла надати їх синові допомогу.

Про це повідомляє "Сегодня". За інформацією видання, розтин виявив у дитини вроджену патологію серця – гіпертрофічну кардіоміопатію.

"Лікар відправила на смерть": навколо загибелі немовляти на Кіровоградщині розгорівся скандал

"Вона його оглянула, сказала: "Все добре, чекаємо вас на наступний плановий огляд в чотири місяці". З півночі дитина почала скиглити, вередувати. О п'ятій ранку він почав відмовлятися від молока, від їжі, о восьмій годині ранку ми звернулися до нашого ж лікаря. Вона сказала негайно везти його на Добровеличківку, на район, тому що в область ми його не довеземо", – розповів батько померлого немовляти, Андрій Мараренко.

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Сама педіатр стверджує, що врятувати дитину вона не могла через відсутність в селищі стаціонарного відділення та медичного транспорту. Але батьки переконані, що лікар не надала їх синові допомоги, а в районну лікарню відправила без медичного супроводу, і вже звернулися до правоохоронних органів.

Якщо педіатра визнають винною, їй загрожує до п'яти років позбавлення волі з забороною на три роки обіймати відповідну посаду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку березня в Москві в одній з квартир рятувальники виявили 5-річну дівчинку-мауглі. У дитини, яку знайшли серед покладів сміття, виявили гнійний отит і дріт, що вріс в шию.

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Теми
Батьки і дітиКримінал
Місце
УкраїнаКропивницький
Теги
дітизагинули дітилікарі
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