Лікар-рятівник бійців ОС помер після обстрілу: що відомо

Помер відомий одеський травматолог-ортопед Іван Герцен, який рятував поранених на Донбасі бійців Об'єднаних сил.

Як повідомляє Департамент охорони здоров'я Одеської міськради, 37-річний медик раптово помер від інфаркту просто на робочому місці.

Колеги розповіли, що перед цим він потрапив під обстріл, перебуваючи в санітарному транспорті, що перевозив поранених бійців із зони бойових дій у госпіталь.

Медик помер після обстрілу на Донбасі Ілюстративне фото

У листопаді 2018 року Іван Герцен як офіцер запасу був призваний терміном на 18 місяців до лав Збройних сил України. Працював у військовому госпіталі в Дніпрі, де лікував поранених у зоні ООС бійців. Лікар навіть жив при медустанові й був готовий прийти на допомогу пацієнтам 24 години на добу.

"За час роботи Іван Іванович отримав повагу колег і пацієнтів, проявив себе як висококваліфікований, відповідальний фахівець і чудова людина", – розповіли в департаменті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі 1 липня цього року в результаті ворожого обстрілу санітарного автомобіля Об'єднаних сил під Водяним на Донбасі загинула жінка-медик, за життя якої боролися лікарі.

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