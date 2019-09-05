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5 вересня • оновлено в 09:20
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Лікар-рятівник бійців ОС помер після обстрілу: що відомо

1.1т Читати матеріал російською

Помер відомий одеський травматолог-ортопед Іван Герцен, який рятував поранених на Донбасі бійців Об'єднаних сил.

Як повідомляє Департамент охорони здоров'я Одеської міськради, 37-річний медик раптово помер від інфаркту просто на робочому місці.

Колеги розповіли, що перед цим він потрапив під обстріл, перебуваючи в санітарному транспорті, що перевозив поранених бійців із зони бойових дій у госпіталь.

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Медик помер після обстрілу на Донбасі

Медик помер після обстрілу на Донбасі

Ілюстративне фото

У листопаді 2018 року Іван Герцен як офіцер запасу був призваний терміном на 18 місяців до лав Збройних сил України. Працював у військовому госпіталі в Дніпрі, де лікував поранених у зоні ООС бійців. Лікар навіть жив при медустанові й був готовий прийти на допомогу пацієнтам 24 години на добу.

"За час роботи Іван Іванович отримав повагу колег і пацієнтів, проявив себе як висококваліфікований, відповідальний фахівець і чудова людина", – розповіли в департаменті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі 1 липня цього року в результаті ворожого обстрілу санітарного автомобіля Об'єднаних сил під Водяним на Донбасі загинула жінка-медик, за життя якої боролися лікарі.

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Україна Дніпро
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Мачинський Олексій
Мачинський Олексій
Господь забирает лучших к Себе. Вечная память врачу и патриоту!
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филипп филипыч
филипп филипыч
ну и кому это нужно?
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Ничего удивительного. По принуждению лечить карателей - не каждое сердце выдержит такой стресс.
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