Лікар дав обнадійливий прогноз про стан вцілілого в катастрофі літака Ан-26

Курсант-третьокурсник Харківського національного університету повітряних сил В'ячеслав Золочевський, який вижив в авіакатастрофі Ан-26 під Чугуєвом, перебуває в лікарні з травмами середнього ступеня.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", начальник Військово-медичного клінічного центру Північного регіону (Харківського військового госпіталю) Едуард Хорошун розповів журналістам, що загрози життю курсанта немає, ліків вистачає.

"Стан його стабільний... Думаю, найближчими днями, наступного тижня вже ставити питання про виписку з наступною відпусткою за станом здоров'я", – зазначив він.

Як повідомляє "Україна 24", мати вцілілого курсанта Ірина Золочевська розповіла, що її син вистрибував із літака на льоту. Його парашут не розкрився, оскільки висота була низькою.

Ірина повідомила, що вона вже бачила сина в госпіталі.

"Мене пустили, дитину я побачила на хвилинку, він трошки при тямі, голову підняв... А зараз я піду, поговорю з лікарем, дізнаюся, в якому він стані. Він стрибав із літака на льоту, висота була вже не та, щоб розкрився парашут. Він стрибав із літака, що палав", – зауважила жінка.

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