"Трималися за руки в могилі": стало відомо про звіряче вбивство пари українських бізнесменів

Полтавський районний суд виніс вирок двом громадянам України, які в 2016 році жорстоко вбили сімейну пару полтавських бізнесменів. Вбивця отримав довічне, а його спільника засуджено до 12 років позбавлення волі.

Як повідомляють "Факти", три роки тому злочинці зупинили під Полтавою "Фольксваген Туарег" з сімейною парою – власниками місцевої автомийки. Спочатку холоднокровно вбили чоловіка. Потім змусили жінку віддати прикраси, 3000 доларів і ключі від автомобіля, після чого вбили і її. Стріляли в потилицю, з пістолета Макарова з глушником.

Суд над злочинцями "Факти"

Тіла своїх жертв зловмисники відвезли далеко в поле і закопали, після чого цілий рік успішно ховалися від поліції. У 2017 році страшну могилу знайшли – вбите подружжя лежало в ній, взявшись за руки.

В ході слідства правоохоронці змогли вийти на злочинців і затримати їх. Кримінальне провадження тривало кілька років, поки нарешті, в грудні 2019 року, вбивцям не був винесений вирок.

Як писав OBOZREVATEL, правоохоронці розкрили розбійний напад на сімейну пару киян, в якому був замішаний терорист з ІГІЛ.

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