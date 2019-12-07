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7 грудня • оновлено в 11:07
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/ Розслідування

"Трималися за руки в могилі": стало відомо про звіряче вбивство пари українських бізнесменів

17.5т
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Полтавський районний суд виніс вирок двом громадянам України, які в 2016 році жорстоко вбили сімейну пару полтавських бізнесменів. Вбивця отримав довічне, а його спільника засуджено до 12 років позбавлення волі.

Як повідомляють "Факти", три роки тому злочинці зупинили під Полтавою "Фольксваген Туарег" з сімейною парою – власниками місцевої автомийки. Спочатку холоднокровно вбили чоловіка. Потім змусили жінку віддати прикраси, 3000 доларів і ключі від автомобіля, після чого вбили і її. Стріляли в потилицю, з пістолета Макарова з глушником.

Суд над злочинцями

Суд над злочинцями

"Факти"

Тіла своїх жертв зловмисники відвезли далеко в поле і закопали, після чого цілий рік успішно ховалися від поліції. У 2017 році страшну могилу знайшли – вбите подружжя лежало в ній, взявшись за руки.

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В ході слідства правоохоронці змогли вийти на злочинців і затримати їх. Кримінальне провадження тривало кілька років, поки нарешті, в грудні 2019 року, вбивцям не був винесений вирок.

Як писав OBOZREVATEL, правоохоронці розкрили розбійний напад на сімейну пару киян, в якому був замішаний терорист з ІГІЛ.

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Автор
Ігор Нікітін
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Кокс Раскумаренко
Кокс Раскумаренко
Эсмеральда и Квазимодо...
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Кокс Раскумаренко
Кокс Раскумаренко
Кокс Раскумаренко, "Нотр Дамм де Полтава."
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Таборовець Олексій
Таборовець Олексій
Что то не вяжется в описании автора. В какой момент они взялись за руки? Когда застрелили мужчину? Или мертвый мужчина взял за руку женщину, когда ей выстрелили в затылок? Или они уже в могиле замёрзли и взялись за руки?
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Антонов Семен
Антонов Семен
« Сначала хладнокровно застрелили мужчину, после чего убили и ее» В 2017 году страшную могилу обнаружили – убитые супруги лежали в ней, взявшись за руки. Обоз ты не повторим.
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