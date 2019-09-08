Головна Новини
9 вересня • оновлено в 11:19
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Лежали одне на одному: під Житомиром знайшли братську могилу солдатів

5.2т Читати матеріал російською

У Житомирській області знайдено раніше невідому братську могилу солдатів Другої світової війни.

Як повідомляється на Facebook-сторінці історико-патріотичного об'єднання "Пошук", 7 вересня дослідники провели польові роботи біля приватних садиб жителів села у Бердичівському районі на місцях боїв 1941 року.

За день були знайдені останки щонайменше 12 солдатів. Кістяки лежали одне на одному в хаотичному порядку. При цьому місцевий ґрунт знищив значну частину середніх і дрібних кісток.

Новини
Розправилися канібали? В Україні знайшли масове поховання, серед жертв – діти

Братська могила

Братська могила

facebook.com/PoshukZhytomyr

"Перед тим, як скинути в яму, із солдатів були зняті: ремені, військова амуніція, каски, протигази та інше. При них було знайдено: трофейну німецьку флягу, 3 казанки, 2 чашки, 2 ложки, залишки шинелей, компас, значок "Ворошилівський стрілець", фурнітура. При солдатах не було жодного смертного медальйона", – розповіли дослідники.

Братська могила

Братська могила

facebook.com/PoshukZhytomyr

У другій ямі виявили останки ще одного солдата, який загинув у липні 1941-го року. При ньому знайшли алюмінієву флягу, саперну лопатку, дзеркальце, залишки газети і медальйон. Лежав солдат на стежці, по якій господиня садиби ходила більш ніж 70 років.

"Усі воїни залишаться назавжди невідомими", – зазначили дослідники.

Обережно, фото 18+

Братська могила

Братська могила

facebook.com/PoshukZhytomyr

Братська могила

Братська могила

facebook.com/PoshukZhytomyr

Братська могила

Братська могила

facebook.com/PoshukZhytomyr

Братська могила

Братська могила

facebook.com/PoshukZhytomyr

Братська могила

Братська могила

facebook.com/PoshukZhytomyr

Братська могила

Братська могила

facebook.com/PoshukZhytomyr

Братська могила

Братська могила

facebook.com/PoshukZhytomyr

Братська могила

Братська могила

facebook.com/PoshukZhytomyr

Братська могила

Братська могила

facebook.com/PoshukZhytomyr

Братська могила

Братська могила

facebook.com/PoshukZhytomyr

Братська могила

Братська могила

facebook.com/PoshukZhytomyr

Братська могила

Братська могила

facebook.com/PoshukZhytomyr

Братська могила

Братська могила

facebook.com/PoshukZhytomyr

Братська могила

Братська могила

facebook.com/PoshukZhytomyr

Братська могила

Братська могила

facebook.com/PoshukZhytomyr

Братська могила

Братська могила

facebook.com/PoshukZhytomyr

Братська могила

Братська могила

facebook.com/PoshukZhytomyr

Братська могила

Братська могила

facebook.com/PoshukZhytomyr

Братська могила

Братська могила

facebook.com/PoshukZhytomyr

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в місті Чортків під Тернополем під час будівництва меморіалу воїнам Української Галицької армії на смітник вивезли людські останки з 14 могил.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Друга світова війна" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Друга світова війна
Місце
Україна Житомир
Теги
Бердичів фотографии
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
1
0
Смішно
3
Цікаво
13
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Их могли и нквдисты растрелять
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Раз при них не было смертников возможно их забрали свои и доложили что погибли,немцам то смертники советские ни чему
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Миценко Андрей
Миценко Андрей
А теперь по Киеву маршируют "азовцы" со свастикой на флаге. Гитлер теперь вызволытэль.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
3
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Миценко Андрей, рашизм головного мозга можно удалить только вместе с головой.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Перепил Недо
Перепил Недо
Миценко Андрей, больной, совсем больной, ты хоть символ "азова" видел, или полагаешься на то, что тебе пропагандоны пропели?Ты скорее свастику на красной звездочке найдешь дегенерат.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки

ads pixel