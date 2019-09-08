Лежали одне на одному: під Житомиром знайшли братську могилу солдатів

У Житомирській області знайдено раніше невідому братську могилу солдатів Другої світової війни.

Як повідомляється на Facebook-сторінці історико-патріотичного об'єднання "Пошук", 7 вересня дослідники провели польові роботи біля приватних садиб жителів села у Бердичівському районі на місцях боїв 1941 року.

За день були знайдені останки щонайменше 12 солдатів. Кістяки лежали одне на одному в хаотичному порядку. При цьому місцевий ґрунт знищив значну частину середніх і дрібних кісток.

Братська могила facebook.com/PoshukZhytomyr

"Перед тим, як скинути в яму, із солдатів були зняті: ремені, військова амуніція, каски, протигази та інше. При них було знайдено: трофейну німецьку флягу, 3 казанки, 2 чашки, 2 ложки, залишки шинелей, компас, значок "Ворошилівський стрілець", фурнітура. При солдатах не було жодного смертного медальйона", – розповіли дослідники.

Братська могила facebook.com/PoshukZhytomyr

У другій ямі виявили останки ще одного солдата, який загинув у липні 1941-го року. При ньому знайшли алюмінієву флягу, саперну лопатку, дзеркальце, залишки газети і медальйон. Лежав солдат на стежці, по якій господиня садиби ходила більш ніж 70 років.

"Усі воїни залишаться назавжди невідомими", – зазначили дослідники.

Обережно, фото 18+

Братська могила facebook.com/PoshukZhytomyr

Братська могила facebook.com/PoshukZhytomyr

Братська могила facebook.com/PoshukZhytomyr

Братська могила facebook.com/PoshukZhytomyr

Братська могила facebook.com/PoshukZhytomyr

Братська могила facebook.com/PoshukZhytomyr

Братська могила facebook.com/PoshukZhytomyr

Братська могила facebook.com/PoshukZhytomyr

Братська могила facebook.com/PoshukZhytomyr

Братська могила facebook.com/PoshukZhytomyr

Братська могила facebook.com/PoshukZhytomyr

Братська могила facebook.com/PoshukZhytomyr

Братська могила facebook.com/PoshukZhytomyr

Братська могила facebook.com/PoshukZhytomyr

Братська могила facebook.com/PoshukZhytomyr

Братська могила facebook.com/PoshukZhytomyr

Братська могила facebook.com/PoshukZhytomyr

Братська могила facebook.com/PoshukZhytomyr

Братська могила facebook.com/PoshukZhytomyr

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в місті Чортків під Тернополем під час будівництва меморіалу воїнам Української Галицької армії на смітник вивезли людські останки з 14 могил.

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