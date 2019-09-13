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13 вересня • оновлено в 08:23
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Лежала на клумбі у крові: в Харкові чоловік викинув дружину з вікна

3.2т Читати матеріал російською

У Харкові на Мереф'янському шосе біля багатоповерхівки знайшли жінку з численними травмами.

Виявилося, на клумбі, вся закривавлена і без свідомості, лежала 36-річна мати двох дітей, передають "Факти". Жінка тільки прий йшла додому після нічної зміни, а через мить вже вилетіла з вікна власної кухні. Декілька днів Ольга була без свідомості. Лікарі боролися за її життя, а волонтери збирали гроші на ліки – щодня потрібно кілька тисяч.

Прийшовши до тями, вона повідомила, що її з вікна викинув власний чоловік.

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Вікно, з якого випала жінка

Вікно, з якого випала жінка

Скріншот з відео

У той же день поліція зареєструвала кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство. Зловмисника утримують в СІЗО. Він заперечує провину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у селищі Таїрове під Одесою чоловік-іноземець завдав дев'ять ножових поранень своїй власній дружині Тетяні Бурчановій.

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Місце
Україна Харків
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