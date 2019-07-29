Лежала дві доби: спливли страшні подробиці вбивства українки в Німеччині

Українську заробітчанку 24-річну Наталію Михайлюк, тіло якої з ножовими пораненнями знайшли в німецькому Берліні, імовірно вбив її роботодавець через те, що не хотів відпускати дівчину додому.

За даними поліції, злочин трапився 22 липня і її тіло знаходилося в квартирі німця дві доби, пишуть "Факти". Чоловік, у якого Наталя працювала хатньою робітницею, заявив, що нічого не пам'ятає і не розуміє, що сталося.

Подробицями трагедії поділився друг Наталії Андрій. Як з'ясувалося, вона була родом із Заставницького району Чернівецької області. Там у неї залишилися восьмирічна дочка, цивільний чоловік і батьки. До поїздки в Німеччину вона працювала майстром з нарощування вій.

Наталія Михайлюк Facebook

"Вона поїхала на заробітки неофіційно в травні 2019 року, тому що потрібні були гроші. Знайомі розповідали, що в Німеччині можна заробити більше. Ось Наталя і вирішила спробувати. Гроші потрібні були в першу чергу для її восьмирічної доньки. Цивільний чоловік Наталі Олександр всіляко їх підтримував, але у нас багато не заробиш ", – поділився Андрій.

За його словами, на роботу Наталя влаштовувалася до інших людей, проте вже на місці домовилася, що буде жити і працювати у підозрюваного.

"Думаю, що якби там відбувалося щось надзвичайне, вона б про це розповіла – хоча б батькам або цивільному чоловікові. Якось раз вона обмовилася, що роботодавець не хоче її відпускати. 22 липня Наташа повинна була приїхати додому. Я так зрозумів, що повертатися в Німеччину вона не збиралася. 21 липня вона розмовляла з чоловіком. Говорила, що вже збирає речі. Це була їхня остання розмова", – розповів друг убитої.

Далі зв'язок з українкою обірвався. Вона відправила речі додому в Україну, однак сама так і не з'явилася.

"Коли в квартиру зайшли співробітники поліції, вона знайшли там Наталю. Вона була мертва. За попередніми даними, її тіло пролежало там кілька днів. Роботодавець був удома. Він не зміг нічого пояснити. Заявив, що взагалі не розуміє, що трапилося, і нічого не пам'ятає. Не виключено, що зараз він спеціально "косить" під божевільного, щоб уникнути покарання. Або він дійсно якийсь маніяк. Що там трапилося і чому він її вбив, ми можемо тільки здогадуватися. Відомо, що він її зарізав. Ударив ножем у спину ", – поділився подробицями Андрій..

Наталія Михайлюк Facebook

Крім того, за його словами, біля тіла Наталії знайшли паспорт, який вона вважала втраченим. Саме через це дівчина не могла раніше повернутися в Україну.

"Виявилося, що паспорт був у квартирі. Мабуть, у її роботодавця. Можливо, він вкрав документ, щоб її не відпускати. А коли дізнався, що вона все одно поїде, вбив. Але це всього лише припущення", – пояснив чоловік.

Відзначається, що підозрюваного заарештували. Рідні дівчини чекають дозволу на вивезення тіла в Україну, яке обійдеться їм мінімум у дві тисячі євро. Її батько вже відправився в Берлін.

Наталія Михайлюк Facebook

"Наталя була дуже доброю і світлою дівчиною, ми називали її нашою запальничкою. Ініціативна, чуйна, завжди була готова прийти на допомогу. Її восьмирічна дочка зараз з бабусею і дідусем. Їй вже повідомили, що мами більше немає", – сказав друг вбитої.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Чехії в страшній ДТП загинула українська заробітчанка з Закарпаття.

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