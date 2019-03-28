"Летять цинковими консервами додому!" У зраді полковника СБУ вказали на важливий момент

У зраді колишнього співробітника СБУ Василя Прозорова вказали на важливий момент у війні з Росією на Донбасі.

Як повідомив у Twitter український журналіст Денис Казанський, у нас у країні немає ніякої "громадянської війни"

"Громадянська війна в Україні – це коли російський агент захищає російських громадян Олександра Бородая та Ігоря Стрєлкова, які вторглися в нашу країну", – зазначив він.

Казанський опублікував частину інтерв'ю перебіжчика з СБУ, де він розповідав, як врятував ватажків "ДНР" від можливої загибелі.

"Є в Донецьку готель "Ліверпуль". Приїжджає до мене в Маріуполь його власник, дуже Росію не любить. На передостанньому поверсі, каже, оселився Стрєлков із Бородаєм і всім оточенням. Готовий, мовляв, організувати маячок на дах, щоб ви нанесли удар і обезголовили всю "ДНР". Повідомив у Центр (Росія. – Ред.) в першу чергу, потім у Київ. Там вже пішли переговори з військовими, думали "Точкою У" бити. Розробили операцію в дрібницях, раптом дзвонить мені директор і каже: "Ви знаєте, з'їхали, в спішному порядку", – хвалився зрадник.

Користувачі мережі підтримали думку журналісти і обговорювали зраду Прозорова.

"Це що. Скоро буде розповідати, як тротил об*стяв, щоб російський флот не підірвали", "Ой, п*здіти не мішки тягати. Цей урод вже багато казок розповів", "Цього дурня звільнили з лав СБУ ще рік тому, тому що він не пройшов медкомісію. У нього печінка від "Глоду" розмірами як футбольний м'яч", "Точно! Така у нас "громадянська війна", коли громадяни РФ вбивають в Україні громадян України, за що потім стають вантажем 200 і летять цинковими консервами "додому-запорєбрік", – писали в мережі.

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Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Колишній співробітник СБУ Василь Прозоров на прес-конференції в Москві розповів, що після Майдану працював на країну-агресора.

Також Прозоров заявив про існування підпільних в'язниць на Донбасі, де нібито здійснювали вбивства українські військові.

У СБУ підтвердили, що Прозоров дійсно служив в їхніх лавах, однак був звільнений звідти за пияцтво на робочому місці.

Також у мережу злили скандальне відео з перебіжчиком з СБУ Прозоровим.

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