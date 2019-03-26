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Летів близько 288 км/год: у мережі сплив страхітливий нюанс про ДТП із мажором в Одесі

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Автомобіль BMW X6, який 24 березня в Одесі потрапив у ДТП і забрав життя Шаміля Гаджиєва і Вікторії Кравченко, летів зі швидкістю близько 288 км/год.

Розрахунками поділився в Facebook одесит Вова Шмуклер. За його даними, ділянку від перехрестя вулиці Семінарської до провулка Матросова довжиною в 130 метрів BMW проїхав за 1.6 секунди.

"Тобто, близько 80 метрів у секунду. За розрахунками, швидкість автомобіля BMW X6 за кілька секунд до трагедії – 288 км/год. Я спочатку не повірив, але кілька разів перевірив ще раз", – жахнувся Шмуклер.

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Вікторія Кравченко і Шаміль Гаджиєв

Вікторія Кравченко і Шаміль Гаджиєв

24 Канал

Підтверджуючі скріншоти розрахунку швидкості BMW одесит привів у коментарях.

Летів близько 288 км/год: у мережі сплив страхітливий нюанс про ДТП із мажором в Одесі

"Молодь, розваги, гонки, драйв, адреналін. Смерть!" – з гіркотою резюмував автор.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 24 березня в Одесі автомобіль BMW X6 врізався в припарковану машину, потім влетів у стовп і загорівся. В результаті ДТП 33-річна пасажирка BMW загинула на місці. 22-річний водій був доставлений в реанімаційне відділення місцевого госпіталю, де згодом помер.

  • За кермом BMW був Шаміль Гаджиєв. Загибла пасажирка – Вікторія Кравченко, дочка колишнього власника одеського готелю "Моцарт".

  • Також у мережі з'явилося відео моменту зіткнення автомобіля BMW X6 із Porsche в Одесі в ніч на 24 березня, в результаті чого загинули Гаджиєв і Кравченко.

  • Пізніше брат загиблого в ДТП в Одесі хлопця виклав фото з похорону.

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