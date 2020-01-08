Головна Новини
8 січня • оновлено в 13:00
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Летіли транзитом": у МАУ розповіли про іноземців на борту літака, що впав

3.3т
Читати матеріал російською

Більшість пасажирів літака Boeing 737, який розбився в Ірані, мали пересісти на інші рейси в Борисполі.

Про це в середу, 8 січня, на брифінгу розповів президент МАУ Євген Дихне.

"На борту було мало українців, оскільки багато пасажирів планували з Борисполя летіти далі транзитом", – пояснив він.

Авіакатастрофа в Ірані

Авіакатастрофа в Ірані

Дихне повідомив, що буде створена спеціальна комісія, яка розслідуватиме авіакатастрофу. До її складу увійде Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів із цивільними повітряними суднами, представники іранської сторони і компанія-виробник Boeing. Наразі рейси до Ірану відклали на невизначений термін.

Глава МАУ додав, що літак здійснював звичайний регулярний рейс, і не було загроз для його скасування. Зараз у Тегерані представники компанії допомагають родичам загиблих. В Україні також працюють із рідними загиблих.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні українські авіалінії", на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).

  • Попередньо встановлено, що тіла загиблих у катастрофі українського лайнера Boeing 737, який впав біля аеропорта Тегерана, буде важко впізнати через високий ступінь пошкоджень.

  • Рятувальники виявили чорний ящик українського літака Boeing 737, який розбився відразу після злету.

  • Президент України Володимир Зеленський прокоментував катастрофу українського літака МАУ в Ірані.

  • В Ірані назвали "офіційну" причину аварії літака МАУ.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особа
Євген Дихне
Місце
Україна
Теги
розбився літак Авіакатастрофа МАУ
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
5
3
Смішно
0
Цікаво
9
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Сивоха сейчас выяснит причину. Хотя ясно кто сбил лайнер.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги