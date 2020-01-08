"Летіли транзитом": у МАУ розповіли про іноземців на борту літака, що впав

Більшість пасажирів літака Boeing 737, який розбився в Ірані, мали пересісти на інші рейси в Борисполі.

Про це в середу, 8 січня, на брифінгу розповів президент МАУ Євген Дихне.

"На борту було мало українців, оскільки багато пасажирів планували з Борисполя летіти далі транзитом", – пояснив він.

Авіакатастрофа в Ірані

Дихне повідомив, що буде створена спеціальна комісія, яка розслідуватиме авіакатастрофу. До її складу увійде Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів із цивільними повітряними суднами, представники іранської сторони і компанія-виробник Boeing. Наразі рейси до Ірану відклали на невизначений термін.

Глава МАУ додав, що літак здійснював звичайний регулярний рейс, і не було загроз для його скасування. Зараз у Тегерані представники компанії допомагають родичам загиблих. В Україні також працюють із рідними загиблих.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні українські авіалінії", на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).

Попередньо встановлено, що тіла загиблих у катастрофі українського лайнера Boeing 737, який впав біля аеропорта Тегерана, буде важко впізнати через високий ступінь пошкоджень.

Рятувальники виявили чорний ящик українського літака Boeing 737, який розбився відразу після злету.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував катастрофу українського літака МАУ в Ірані.

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