Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос виступив із новими звинуваченнями в бік глави Офісу президента Андрія Єрмака, а також пригрозив генпрокурорці Ірині Венедиктовій.
На своїй сторінці в Facebook Лерос заявив, що кримінальні справи щодо нього були відкриті недавно. А сам Єрмак на зустрічі з президентською фракцією нібито збрехав, повідомивши, що це відбулося задовго до скандалу.
Лерос наполягає, що був звільнений 20 березня з посади радника президента Володимира Зеленського саме тому, що за день до цього дав інтерв'ю, в якому розкритикував ініціативу Єрмака щодо Донбасу.
Facebook Гео Лерос
"У цей же день глава офісу дає команду СБУ нарити на мене що завгодно і відкрити справи. 24 березня старший лейтенант СБУ Михайло Ляхович пише рапорт своєму начальнику з безглуздими звинуваченнями щодо муралів 2016 року! 25 березня лист із СБУ йде в ДБР. 26 березня ДБР відправляє повідомлення генеральному прокурору. І вуаля, можна за депутатом вести стеження, змушувати ходити на допити, як на роботу і поступово робити слухняним!" – пише Лерос.
Facebook Гео Лерос
Facebook Гео Лерос
Facebook Гео Лерос
Facebook Гео Лерос
При цьому він пригрозив, що "знає все і про всіх", закликавши "думати про наслідки" перед тим, як "робити брехливі звинувачення".
"Це стосується і вас, пані Венедиктова", – додав Лерос.
Напередодні Венедиктова заявила, що не давала вказівок прокурорам шукати матеріали на Лероса після публікації плівок із братом глави ОПУ Денисом Єрмаком.
Єрмак і Лерос
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос, якого нещодавно звільнили з посади радника президента, опублікував серію відео, які нібито свідчать про причетність до корупції Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента.
За словами нардепа, він отримав скандальні "плівки Єрмака" абсолютно безкоштовно. Вони прийшли на його пошту.
Глава Офісу президента Андрій Єрмак доручив СБУ і ДБР розібратися в скандалі, звинувативши Лероса в наклепі і заявивши, що йому "доведеться відповідати публічно за кожне слово своєї брехні".
Незабаром журналісти встановили фігурантів записів, які опублікував Лерос.
Спікерка Володимира Зеленського заявила, що президент "не збирається реагувати на кожен пост у Facebook".
Пізніше Лерос пообіцяв опублікувати нові матеріали, які нібито свідчать про корупційні зв'язки глави Офісу президента Андрія Єрмака.
Тим часом Спеціалізована антикорупційна прокуратура почала кримінальне провадження за фактом можливого зловживання впливом при призначенні осіб на посади в органи державної влади.
1 квітня Лерос заявив, що брат глави Офісу президента Денис Єрмак просував на посаду голови НАЕК "Енергоатом" Володимира Купчака, вимагаючи за призначення 5 мільйонів.
Денис Єрмак визнав, що він проводив зустрічі з людьми на скандальних "плівках", які опублікував Лерос, але запевнив, що все показане на них вирвано з контексту.
А глава ОПУ Андрій Єрмак назвав дії Лероса замовною акцією проти нього.
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