Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос виступив із новими звинуваченнями в бік глави Офісу президента Андрія Єрмака, а також пригрозив генпрокурорці Ірині Венедиктовій.

На своїй сторінці в Facebook Лерос заявив, що кримінальні справи щодо нього були відкриті недавно. А сам Єрмак на зустрічі з президентською фракцією нібито збрехав, повідомивши, що це відбулося задовго до скандалу.

Лерос наполягає, що був звільнений 20 березня з посади радника президента Володимира Зеленського саме тому, що за день до цього дав інтерв'ю, в якому розкритикував ініціативу Єрмака щодо Донбасу.

Facebook Гео Лерос

"У цей же день глава офісу дає команду СБУ нарити на мене що завгодно і відкрити справи. 24 березня старший лейтенант СБУ Михайло Ляхович пише рапорт своєму начальнику з безглуздими звинуваченнями щодо муралів 2016 року! 25 березня лист із СБУ йде в ДБР. 26 березня ДБР відправляє повідомлення генеральному прокурору. І вуаля, можна за депутатом вести стеження, змушувати ходити на допити, як на роботу і поступово робити слухняним!" – пише Лерос.

Facebook Гео Лерос

Facebook Гео Лерос

Facebook Гео Лерос

Facebook Гео Лерос

При цьому він пригрозив, що "знає все і про всіх", закликавши "думати про наслідки" перед тим, як "робити брехливі звинувачення".

"Це стосується і вас, пані Венедиктова", – додав Лерос.

Напередодні Венедиктова заявила, що не давала вказівок прокурорам шукати матеріали на Лероса після публікації плівок із братом глави ОПУ Денисом Єрмаком.

Єрмак і Лерос

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram