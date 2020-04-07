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7 квітня • оновлено в 18:31
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Лерос виступив із новими погрозами в бік Єрмака і Венедиктової

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Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос виступив із новими звинуваченнями в бік глави Офісу президента Андрія Єрмака, а також пригрозив генпрокурорці Ірині Венедиктовій.

На своїй сторінці в Facebook Лерос заявив, що кримінальні справи щодо нього були відкриті недавно. А сам Єрмак на зустрічі з президентською фракцією нібито збрехав, повідомивши, що це відбулося задовго до скандалу.

Лерос наполягає, що був звільнений 20 березня з посади радника президента Володимира Зеленського саме тому, що за день до цього дав інтерв'ю, в якому розкритикував ініціативу Єрмака щодо Донбасу.

Лерос виступив із новими погрозами в бік Єрмака і Венедиктової

Facebook Гео Лерос

"У цей же день глава офісу дає команду СБУ нарити на мене що завгодно і відкрити справи. 24 березня старший лейтенант СБУ Михайло Ляхович пише рапорт своєму начальнику з безглуздими звинуваченнями щодо муралів 2016 року! 25 березня лист із СБУ йде в ДБР. 26 березня ДБР відправляє повідомлення генеральному прокурору. І вуаля, можна за депутатом вести стеження, змушувати ходити на допити, як на роботу і поступово робити слухняним!" – пише Лерос.

Лерос виступив із новими погрозами в бік Єрмака і Венедиктової

Facebook Гео Лерос

Лерос виступив із новими погрозами в бік Єрмака і Венедиктової

Facebook Гео Лерос

Лерос виступив із новими погрозами в бік Єрмака і Венедиктової

Facebook Гео Лерос

Лерос виступив із новими погрозами в бік Єрмака і Венедиктової

Facebook Гео Лерос

При цьому він пригрозив, що "знає все і про всіх", закликавши "думати про наслідки" перед тим, як "робити брехливі звинувачення".

"Це стосується і вас, пані Венедиктова", – додав Лерос.

Напередодні Венедиктова заявила, що не давала вказівок прокурорам шукати матеріали на Лероса після публікації плівок із братом глави ОПУ Денисом Єрмаком.

Єрмак і Лерос

Єрмак і Лерос

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос, якого нещодавно звільнили з посади радника президента, опублікував серію відео, які нібито свідчать про причетність до корупції Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента.

  • За словами нардепа, він отримав скандальні "плівки Єрмака" абсолютно безкоштовно. Вони прийшли на його пошту.

  • Глава Офісу президента Андрій Єрмак доручив СБУ і ДБР розібратися в скандалі, звинувативши Лероса в наклепі і заявивши, що йому "доведеться відповідати публічно за кожне слово своєї брехні".

  • Незабаром журналісти встановили фігурантів записів, які опублікував Лерос.

  • Спікерка Володимира Зеленського заявила, що президент "не збирається реагувати на кожен пост у Facebook".

  • Пізніше Лерос пообіцяв опублікувати нові матеріали, які нібито свідчать про корупційні зв'язки глави Офісу президента Андрія Єрмака.

  • Тим часом Спеціалізована антикорупційна прокуратура почала кримінальне провадження за фактом можливого зловживання впливом при призначенні осіб на посади в органи державної влади.

  • 1 квітня Лерос заявив, що брат глави Офісу президента Денис Єрмак просував на посаду голови НАЕК "Енергоатом" Володимира Купчака, вимагаючи за призначення 5 мільйонів.

  • Денис Єрмак визнав, що він проводив зустрічі з людьми на скандальних "плівках", які опублікував Лерос, але запевнив, що все показане на них вирвано з контексту.

  • А глава ОПУ Андрій Єрмак назвав дії Лероса замовною акцією проти нього.

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Автор
Кирило Лютий
Особи
Ірина Венедиктова Андрій Єрмак Гео Лерос
Місце
Україна
Теги
Служба безпеки України Офіс генерального прокурора України Партія Слуга народу Офіс президента Державне Бюро Розслідувань
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