"Легені майже не працювали": з'явилися нові деталі про смерть породіллі від грипу в Запоріжжі

У Запоріжжі від ускладнень після грипу померла породілля. На щастя, її немовляти вдалося врятувати, оскільки медики вчасно зробили кесарів розтин.

Недоношений малюк спершу був у реанімації, але зараз загроза для його життю минула. Під наглядом лікарів хлопчик вже набирає вагу. Його, як і хотіла мама, назвали Ігорем, повідомляє ТСН.

Зазначається, що 31-річна Наталя Потапова померла через три дні після пологів в обласній лікарні Запоріжжя. Туди жінку доставили вже без свідомості, в дуже важкому стані – у неї майже не працювали легені. Медики добу боролися за порятунок її життя.

У Запоріжжі від ускладнень грипу померла породілля

"Важка, тотальна пневмонія. Це вкрай важкий стан. Він не дозволяв нам транспортувати її навіть у межах лікарні", – зізнався заступник головного лікаря медустанови Олексій Кулініч.

Водночас як розповіли рідні й знайомі померлої, флористка Наталія зізнавалася друзям, наскільки радіє здійсненню своїх мрій. Вона зустріла коханого, торік вони побралися і, нарешті, жінка була при надії. На восьмому місяці вагітності жінка лежала у відділенні патології пологового будинку під наглядом лікарів. А в кінці грудня раптово поскаржилася на лихоманку, на що місцеві медики відповіли, що це лише ГРВІ.

Наталя Потапова померла через три дні після пологів ТСН

"Своєчасно пацієнтка була оглянута і терапевтом, і лікарями-інфекціоністами. Діагнозу грип не було. Їй не ставало гірше. Протягом двох діб ми її лікували. Але ефекту не отримали", – пояснила заступниця директора пологового будинку №4 Оксана Сукмановська.

В іншій же лікарні у Наталії діагностували бронхіт, а через добу – вже пневмонію. Жінку одразу перевели до перинатального центру, де і зробили кесарів розтин.

"Ми робили все можливе, але перебіг захворювання був катастрофічнеим для цієї вагітної. Були деякі ускладнення вагітності, саме на фоні пневмонії", – додала заступниця головлікаря медустанови Наталія Богуславська.

Лабораторно у жінки був підтверджений грип ТСН

За словами вдівця, причиною смерті Наталії Потапової офіційно вказали пневмонію. Лабораторно ж був підтверджений грип, який і міг привести до фатальних ускладнень. Водночас чоловік зізнався, що його дружина напередодні покидала лікарню, і вірус могла підхопити де завгодно.

Зі свого боку медики додали, що щеплення від грипу в жінки не було, а порятунок ускладнювали інші хронічні хвороби. Зараз встановлюються всі обставини смерті породіллі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з початку нового року п'ять осіб померли від смертельного грипу. Серед них одна вагітна жінка – лікарям вдалося врятувати її дитину.

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