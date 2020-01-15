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15 січня • оновлено в 09:21
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"Легені майже не працювали": з'явилися нові деталі про смерть породіллі від грипу в Запоріжжі

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У Запоріжжі від ускладнень після грипу померла породілля. На щастя, її немовляти вдалося врятувати, оскільки медики вчасно зробили кесарів розтин.

Недоношений малюк спершу був у реанімації, але зараз загроза для його життю минула. Під наглядом лікарів хлопчик вже набирає вагу. Його, як і хотіла мама, назвали Ігорем, повідомляє ТСН.

Зазначається, що 31-річна Наталя Потапова померла через три дні після пологів в обласній лікарні Запоріжжя. Туди жінку доставили вже без свідомості, в дуже важкому стані – у неї майже не працювали легені. Медики добу боролися за порятунок її життя.

У Запоріжжі від ускладнень грипу померла породілля

У Запоріжжі від ускладнень грипу померла породілля

"Важка, тотальна пневмонія. Це вкрай важкий стан. Він не дозволяв нам транспортувати її навіть у межах лікарні", – зізнався заступник головного лікаря медустанови Олексій Кулініч.

Водночас як розповіли рідні й знайомі померлої, флористка Наталія зізнавалася друзям, наскільки радіє здійсненню своїх мрій. Вона зустріла коханого, торік вони побралися і, нарешті, жінка була при надії. На восьмому місяці вагітності жінка лежала у відділенні патології пологового будинку під наглядом лікарів. А в кінці грудня раптово поскаржилася на лихоманку, на що місцеві медики відповіли, що це лише ГРВІ.

Наталя Потапова померла через три дні після пологів

Наталя Потапова померла через три дні після пологів

ТСН

"Своєчасно пацієнтка була оглянута і терапевтом, і лікарями-інфекціоністами. Діагнозу грип не було. Їй не ставало гірше. Протягом двох діб ми її лікували. Але ефекту не отримали", – пояснила заступниця директора пологового будинку №4 Оксана Сукмановська.

В іншій же лікарні у Наталії діагностували бронхіт, а через добу – вже пневмонію. Жінку одразу перевели до перинатального центру, де і зробили кесарів розтин.

"Ми робили все можливе, але перебіг захворювання був катастрофічнеим для цієї вагітної. Були деякі ускладнення вагітності, саме на фоні пневмонії", – додала заступниця головлікаря медустанови Наталія Богуславська.

Лабораторно у жінки був підтверджений грип

Лабораторно у жінки був підтверджений грип

ТСН

За словами вдівця, причиною смерті Наталії Потапової офіційно вказали пневмонію. Лабораторно ж був підтверджений грип, який і міг привести до фатальних ускладнень. Водночас чоловік зізнався, що його дружина напередодні покидала лікарню, і вірус могла підхопити де завгодно.

Зі свого боку медики додали, що щеплення від грипу в жінки не було, а порятунок ускладнювали інші хронічні хвороби. Зараз встановлюються всі обставини смерті породіллі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з початку нового року п'ять осіб померли від смертельного грипу. Серед них одна вагітна жінка – лікарям вдалося врятувати її дитину.

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Автор
Діна Баронова
Місце
Україна
Теги
лікарі смерть померла породілля
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