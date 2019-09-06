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8 вересня • оновлено в 11:56
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Ганна Молчанова
Ганна Молчанова
Заступник шеф-редактора "Обозревателя" Всі статті автора

Легендарний розвідник: стало відомо, хто загинув через спецоперацію щодо Цемаха

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Під час спецоперації по "викраденню" терориста Володимира Цемаха на окупованій території Донбасу був важко поранений, а потім помер легендарний військовий розвідник.

Як стало відомо OBOZREVATEL із власних джерел, йдеться не про співробітника СБУ, як раніше писали деякі ЗМІ. Однак спецоперація дійсно була спільною.

"Загинув один розвідник 74-го окремого розвідувального батальйону і один був важко поранений. Дорогою назад підірвалися в сірій зоні", — зазначило джерело.

Також співрозмовник додав, що Служба безпеки допомогла з лікуванням, медики зробили все можливе, але врятувати воїна не вдалося. Було дуже важке поранення. За життя боровся два тижні.

Олександр Колодяжний

Олександр Колодяжний

За інформацією OBOZREVATEL, під час спецоперації загинув Олександр Колодяжний (позивний "Кол").

Це було його четверте поранення з початку війни.

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Звiльнення Цемаха. РФ завжди намагається всіх переграти

Олександр Леонідович Колодяжний народився 1 січня 1974 року в Дніпрі. Строкову службу проходив у десантних військах. До 2014 року займався абсолютно мирною справою: був торговим представником.

Все змінилося в липні 2014-го. Олександр добровольцем прийшов у військкомат. І свідомо вибрав не рембат у тилу, а службу в 74-му окремому розвідувальному батальйоні.

Легендарний розвідник: хто загинув під час спецоперації щодо Цемаха

З цим підрозділом він пройшов всі гарячі точки війни на Донбасі — Мар'їнку, Красногорівку, Широкине, Піски, дві ротації в ДАП, Авдіївку... З ним же "Кол" залишався до кінця.

Розвідник Олександр Колодяжний

Розвідник Олександр Колодяжний

Детальніше про загиблого розвідника можна прочитати в нашому матеріалі: "Хочу повернутися тільки з перемогою!" Останній бій "кіборга" Колодяжного.

PS. 6 вересня вдень в СБУ спростували інформацію ЗМІ про загибель свого співробітника. Під час спецоперації загинув саме військовий розвідник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, суд відпустив Цемаха 5 вересня. РосЗМІ заявили, що Володимир Цемах, колишній "начальник ППО" терористів, нібито включений у список на обмін між РФ і Україною.

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Володимир Цемах. Київський апелляційний суд, 5 вересня

Володимир Цемах. Київський апелляційний суд, 5 вересня

Facebook - Альона Лунькова

  • Колишнього командира підрозділу протиповітряної оборони терористів у Сніжному "викрали" з "ДНР" 27 червня.

  • Доставлений у Київ, Цемах був заарештований за рішенням суду.

  • Водночас підконтрольні терористам інформаційні ресурси повідомляли, що українські спецназівці затримали Цемаха в окупованому Сніжному, нібито оглушили його і вивезли з ОРДЛО під виглядом паралізованого пенсіонера.

  • Зазначається, що Цемах як ексначальник ППО бойовиків може бути важливим свідком у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines рейсу МН17, збитого зенітно-ракетним комплексом "Бук" 17 липня 2014 року в Донецькій області.

  • Так, у мережі спливло відео скандального зізнання терориста про те, що він ховав установку "Бук", з якої збили лайнер.

  • 30 серпня стало відомо, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідною для себе формули обміну. Президент РФ Володимир Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха.

  • 3 вересня Київська апеляційний суд продовжив арешт колишнього "начальника ППО ДНР" Володимира Цемаха.

  • У той же час слідчі з Нідерландів заявили про намір допитати Цемаха.

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Автор
Ганна Молчанова Ганна Молчанова
Теми
Війна на Донбасі На Донбасі збитий Boeing-777
Особа
Володимир Цемах
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України Головне управління розвідки тероризм Служба безпеки України Міністерство оборони України
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Бад Дмитрий
Бад Дмитрий
78% українців вважають, що Цемаха варто віддати Росії заради порятунку бранців Кремля Вчора, 6-го вересня, під час прямого ефіру Савік Шустер (savikshuster.com) запитав у глядачів в студії: “На вашу думку, чи варто віддавати Володимира Цемаха Росії задля порятунку українців?”. 78% відповіли, що варто, а відповідно 22%, що ні.
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Как погиб? Прикрывая отход? Да,мужик. Да,герой. Да,сбушники молодцы,и среди них есть отличные ребята. А теперь вопрос- а кого вы защищаете? Ради чего? Вы,рискуя жизнью выполняете задание. Опасное. Опаснейшее. А потом тут,в тылу,в столице страны,которая воюет суд отпускает того,ради которого вы рисковали. Вам не противно? Не обидно? А нет желания этого судью утопить? Повесить? Послать на три буквы ЗЕдента и его свору? Устроить переворот,наконец? Или вы так и будете терпеть такое? Знаете,стать профи можно,благо технологии есть. А воспитать чувство гордости,самоуважения нельзя. И за деньги это не купиш
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Тарасенко Александр
Тарасенко Александр
Коротков Сергей, Ты молодец, если так считаешь. Только не будут они судью , не топить не посылать, не созрели.
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Прямо легендарный? Разведчик? Вообще-то, на бомжа похож. Нищего бомжа, что за деньги готов был на все. Даже сдохнуть. Украинская сторона перебарщивает с сопливым пафосом. Для особой достоверности, размещают фотки сильно избитого Цемаха, с комментариями, что он мол признался. Знаете, когда пытают, большинство готово что угодно признать, лишь бы перестали мучить. Так что, это просто еще одно доказательство, что Украина страна мерзопакостная. И все.
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