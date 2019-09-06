Легендарний розвідник: стало відомо, хто загинув через спецоперацію щодо Цемаха

Під час спецоперації по "викраденню" терориста Володимира Цемаха на окупованій території Донбасу був важко поранений, а потім помер легендарний військовий розвідник.

Як стало відомо OBOZREVATEL із власних джерел, йдеться не про співробітника СБУ, як раніше писали деякі ЗМІ. Однак спецоперація дійсно була спільною.

"Загинув один розвідник 74-го окремого розвідувального батальйону і один був важко поранений. Дорогою назад підірвалися в сірій зоні", — зазначило джерело.

Також співрозмовник додав, що Служба безпеки допомогла з лікуванням, медики зробили все можливе, але врятувати воїна не вдалося. Було дуже важке поранення. За життя боровся два тижні.

Олександр Колодяжний

За інформацією OBOZREVATEL, під час спецоперації загинув Олександр Колодяжний (позивний "Кол").

Це було його четверте поранення з початку війни.

Олександр Леонідович Колодяжний народився 1 січня 1974 року в Дніпрі. Строкову службу проходив у десантних військах. До 2014 року займався абсолютно мирною справою: був торговим представником.

Все змінилося в липні 2014-го. Олександр добровольцем прийшов у військкомат. І свідомо вибрав не рембат у тилу, а службу в 74-му окремому розвідувальному батальйоні.

З цим підрозділом він пройшов всі гарячі точки війни на Донбасі — Мар'їнку, Красногорівку, Широкине, Піски, дві ротації в ДАП, Авдіївку... З ним же "Кол" залишався до кінця.

Розвідник Олександр Колодяжний

Детальніше про загиблого розвідника можна прочитати в нашому матеріалі: "Хочу повернутися тільки з перемогою!" Останній бій "кіборга" Колодяжного.

PS. 6 вересня вдень в СБУ спростували інформацію ЗМІ про загибель свого співробітника. Під час спецоперації загинув саме військовий розвідник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, суд відпустив Цемаха 5 вересня. РосЗМІ заявили, що Володимир Цемах, колишній "начальник ППО" терористів, нібито включений у список на обмін між РФ і Україною.

Володимир Цемах. Київський апелляційний суд, 5 вересня Facebook - Альона Лунькова

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