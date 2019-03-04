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Відомий командир "ДНР" перейшла на бік України і здала плани Кремля

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Колишня терористка "Л/ДНР", легендарний командир танкового екіпажу Світлана Дрюк із позивним "Вітерець" перейшла на бік України і тепер співпрацює з українською контррозвідкою.

Героїня фільму "Ополченочка" розкрила сценарій, який може застосувати Росія в разі масштабного наступу на Україну. Про це повідомляє ТСН.

Світлана пройшла шлях від санітарки до командування полком. Щоб вивести її з окупованої території українські військові провели ювелірну операцію.

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Буквально до дня виходу сюжету "Вітерець" розповідала терористам, що перебуває в Ростові, у приватних справах. Вона декілька місяців відправляла "селфі" з території України і переконувала, що була в Росії.

"Поки, за легендою, я в лікарні в Росії", — розповіла Світлана.

У "ДНР" вона отримувала посади в реактивному дивізіоні під час штурму Дебальцеве, в батальйоні "Чебурашка" і в горезвісній "дев'ятці". Вершиною кар'єри стало командування "одинадцятим полком", найбоєздатнішим підрозділом бойовиків.

"Мені кажуть, мовляв, ти воювала, ти вбивала людей. Так, я в чотирнадцятому році стала начальником штабу дивізіону. Я себе не виправдовую, просто тоді був такий час, і я виконувала те, що мені говорили", — сказала жінка.

В Україні у неї з'явився друг із числа співробітників спецслужб, який зіграв чималу роль у переході Світлани на українську сторону.

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"Я маю тут, сподіваюся, друга, який мені набагато ближчий. Він співробітник спецслужби. І ставлення всіх хлопців, які беруть участь у моїй нинішній долі, дуже відрізняється від того, що я там бачила. Не шкодую", — зазначила вона.

Також Світлана "злила" українським військовим найважливішу інформацію про танк "Привид". Його і ще сім танків за наводкою "Вітерця" підірвали українські воїни.

Жінка має відомості про 30 кадрових російських військових, яких Росія відправила вбивати українців, щоб не давати охолонути гарячій точці на Донбасі. Світлана готова давати свідчення з цього приводу в Гаазі.

"Приїжджаючи до нас, вони одразу ж підписують наказ, за яким не мають права спілкуватися з нами, аборигенами, тільки щодо служби. Їм не можна спілкуватися з жінками, на що вони благополучно хотіли наплювати", — розповідає Світлана.

На своїй високій посаді вона отримала доступ до секретного алгоритму, за яким росіяни збираються вводити армію на українську територію. У кожній військовій частині так званої "ДНР" є пункт прийому особового складу. І там уже підготовлені документи прикриття на кожного з російських солдатів, яких заведуть під виглядом мобілізації місцевих роботяг. На базі одного "ДНРівського" полку за лічені години повинні розвернутися три російських. У масштабах всього Донбасу це до сотні тисяч солдатів.

"І всі росіяни за списком є місцевими. З кожного полку робиться три частини — якщо в полку дві тисячі осіб, то зайде шість тисяч росіян", — повідомила жінка.

Вона додала, що готова воювати за Україну в разі масштабної агресії Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Світлану називали символом Новоросії. Кремль не пошкодував грошей, щоб зняти про неї перший повнометражний "ЛНРівский" блокбастер "Ополченочка".

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Коваленко Тамара
Коваленко Тамара
КацапьІ тут в большом шоке. ГорельІм воняет..
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6
2
Junio Van
Junio Van
Коваленко Тамара, лохлы всякий сброд в себя впитывают, як всегда )))
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Кость Ліза
Кость Ліза
Перша пташка пішла. Цікаво, коли вони масово зрозуміють, що від рашки їм нічого чекати?
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Zap Valeri
Zap Valeri
Видом горящих над фанерными рейхстагами пердаков удовлетворен.
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