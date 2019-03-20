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Легалізація зброї в Україні: стало відомо про нову проблему

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Сьогодні українці не готові до легалізації зброї в країні. Проблема не тільки в її застосуванні, а й у недовірі до інших людей, які також будуть володіти вогнестрілами.

Таку думку в ефірі ObozTV озвучив заступник директора Українського інституту досліджень екстремізму Богдан Петренко. Він зазначив, що 10% громадян готові придбати собі зброю.

"Це необхідність стріляти на ураження. Чи готові українці до такого, навіть якщо це буде відповідь на злочин проти них? Тут складно відповісти. 10% українців зізнаються, що готові бути власниками зброї. А якщо поставити питання, що у їхнього сусіда вона теж буде? Мені здається, що сьогодні люди ще не готові до такого, тут питання в довірі до інших, хто теж може вистрілити", – сказав він.

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Петренко порівняв легалізацію зброї з метою захисту із паском безпеки в авто. Це теж спосіб захистити себе, впевнений він, але цим мало хто користується.

Легалізація зброї в Україні: стало відомо про нову проблему

"Що таке зброя? Це насамперед убезпечення себе. Уявімо, що людина сідає в автомобіль. Скажіть, який відсоток водіїв, котрі пристібають пасок? Невеликий. Наведу приклад опитування в Києві минулого року. Говорили про ріст злочинності, безпеки щодо громадян. Більше половини погодилися з тим, що зростають кримінальні загрози безпеці. А було також запитання – що б ви зробили, аби зменшити загрози? Лише 7% опитаних зізналися, що щось би зробили. Тобто люди бачать проблему, а самі для вирішення не можуть нічого вдіяти. А можна ж, наприклад, поставити додатковий замок на двері, сигналізацію, біля квартири облаштувати відеоспостереження, домовитися з під’їздом, щоб поставити камери у дворі… Зі злочинністю можна боротися і не лише методами вогнепальної зброї", – зазначив він.

Раніше в ефірі ObozTV письменниця Лариса Ніцой закликала озброїти українців. За її словами, легалізація зброї в Україні врятує від повномасштабного російського вторгнення.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVЛегалізація зброї в Україні
Особа
Богдан Петренко
Місце
Україна
Теги
зброяУкраїна
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Соломонович Самсон
Соломонович Самсон
Якщо до вас ломляться у двері, треба вистрілити, перезарядити і ще раз вистрілити, потім поцікавитися "хто там?", аніж спочатку відкрити двері та отримати по голові. І нехай мене потім судять 12 йолопів замість несуть четверо друзів.
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Юг Руси
Юг Руси
А я считаю, что нужно бесплатно раздать украинцам по автомату на каждого члена семьи!
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Соломонович Самсон
Соломонович Самсон
У мене четверо близьких друзів. З на тільки один не має зброї, в усіх інших є легально зареєстрована.
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