Інакше громадянська війна: екс-найманець попередив Україну про небезпеку ПВК

Легалізація в Україні так званих приватних військових кампаній до вирішення конфлікту на Донбасі може призвести до справжньої громадянської війни.

Про це ефірі ObozTV на умовах анонімності заявив екс-співробітник однієї із західних приватних військових компаній.

"Створення української ПВК зараз недоцільно і навіть небезпечно. Просто тому, що це призведе до збройної корупції і створення приватних армій, які будуть працювати на того, хто платить всередині. Створення приватних військових компаній в воюючій країні - це гарантований старт повномасштабної громадянської війни між олігархічними кланами", - вважає він.

За його словами, цей шлях ще належить пройти Росії.

"Сирія з Донбасом закінчиться, а РФ на той період опинеться в повній, незворотній дипломатично-економічній блокаді. А найманці? Велика їхня частина повернеться, а "кормова база" бюджету скорочується. А забезпечення багнетами - ні. Тільки посилюється. Навіщо нам таке повторення?" - зазначив колишній найманець.

Новини Військовий експерт озвучив головну небезпеку ПВК в Україні

При цьому він схвалює позитивне вирішення цього питання по закінченню війни на Донбасі.

"Посттравматичний стан ніхто не скасує ніколи. І люди, яким подобається воювати, або вбивати - будуть себе реалізовувати в соціально небезпечний, кримінальний спосіб, або у війнах і в боротьбі з тероризмом. І вибір за Україну. Є і вже проводяться операції, які... на межі законодавства. Але всі без винятку структури ПВК повинні підкорятися безпосередньо ГУР (Головне управління розвідки. - Ред), або СЗР (Служба зовнішньої розвідки. - Ред.)", - переконаний військовий спеціаліст.

Крім того, він переконаний, що законодавчо треба заборонити використання таких структур всередині країни.

"Також законодавчо прописати умови участі наших громадян у бойових операціях за кордоном. Законодавчо прописати країни, на боці яких можна воювати завжди і без обмежень - це, в першу чергу, США та Британська Співдружність. Повинні бути прописані і ті, війна за яких є протизаконною і вважається тероризмом - це, в першу чергу, РФ", - підсумував екс-найманець.

Подробиці дивіться 24 березня о 12:30 у програмі "Грані війни" на ObozTV.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше експерт-міжнародник Олександр Каракуц пояснив мету легалізації ПВК в Україні.