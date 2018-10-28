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''Ледве виживають!'' Терорист Прилєпін раптово розкритикував ''ДНР''

11.1тЧитати матеріал російською

Російський письменник Захар Прилєпін поскаржився, що батальйону терористів "ДНР", що перебував раніше під його командуванням, три місяці не платять зарплату.

Про це він заявив у своєму блозі на одному з пропагандистських ресурсів. Він уточнив, що бойовикам перестали оплачувати "службу" після того, як нове керівництво "республіки" перевело батальйон під крило "МВС ДНР".

"Були певні відомчі, як це називається, "тьорки", але нзраз усе загалом залагоджено", - написав Прилєпін, заявивши, що терористи в результаті "отримали бойове розпорядження про вихід на, мабуть, одну з найважчих ділянок фронту" .

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Захар Прилєпін

Захар Прилєпін

"Залишилася, однак, одна проблема, яка досі не залагоджена. Наш батальйон так і не отримав зарплату за останні три місяці (липень, серпень, вересень. - Ред.) служби у складі полку спецпризначення", - розповів письменник.

Він додав, що бойовики написали офіційного листа до приймальні тимчасово виконуючому обов'язки голови "ДНР" Денису Пушиліну.

"Грошове забезпечення для нас є основним, а для багатьох єдиним джерелом доходу. Майже у всіх на утриманні є сім'я, діти, літні батьки. У "республіці", в якій йде війна, життя простих людей і так не легке. А в цьому випадку йдеться буквально про виживання сімей бійців", - сказано в тексті звернення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в українських містах Донецьку та Луганську, які поки що знаходяться під контролем проросійських бойовиків, квартири намагаються місяцями продати за безцінь. Наше видання розібралося, скільки коштує житло на непідконтрольній території.

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особа
Захар Прилепин
Місце
Україна
Об'єкти
ДНРНовини ДНРтерористи "ДНР"зарплата
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Он Алекс
Он Алекс
Та ну нах))) как можно обидеть ватного ебаната ??? Пригожинские бляди и шмаровозки захаровскме заткнитесь, ничего тебе не поможет , ватная мразь ты((((())
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